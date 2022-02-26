Yargıtay'dan kaynananın cüzdanından para çalan geline şok Kaynananın parasını gizlice alan gelin yandı Kaynanadan para aşırmak boşanma sebebi

Bir boşanma davasının temyiz müracaatını değerlendiren Yargıtay 2. Hukuk Dairesi; kayınvalidesinin cüzdanından para alan gelini, eşini evden kovarak evin kilidini değiştiren damada göre daha ağır kusurlu saydı. Yüksek mahkemenin emsal nitelikteki kararıyla kaynanadan para aşırmak boşanma sebebi sayılacak.

İçtihat Bülteni’nden edinilen bilgiye göre; bir süre geçimsizlik yaşayan çift Aile Mahkemesi’ne müracaat ederek boşanmak istedi. Davacı karşı davalı Y.Ç., kocasının evin kilidini değiştirdiğini ve kendisini evden kovduğunu öne sürdü. Davalı karşı davacı koca ise, karısının güven sarsıcını davranışlarda bulunduğunu, annesinin cüzdanından gizlice para aşırdığını öne sürdü. Mahkeme; tam kusurlu olduğu gerekçesiyle kadının davasının reddine, erkeğin davasının kabulü ile tarafların boşanmalarına, kadın lehine aylık 400 TL tedbir nafakasına, kadının yoksulluk nafakası talebinin reddine ve kadının tazminat taleplerinin, erkeğin ise manevî tazminat talebinin reddine karar verdi. Hüküm davacıkarşı davalı kadın tarafından her iki dava yönünden, davalıkarşı davacı erkek tarafından kadın lehine hükmedilen tedbir nafakası ve reddedilen manevî tazminat talebi yönünden istinaf edildi. Bölge Adliye Mahkemesi, tarafların eşit kusurlu olduğuna dikkat çekerek, kadının güven sarsıcı olarak nitelendirilen eylemleri gerçekleştirdiği, erkeğin ise kadını evden kovduğu ve evin kilidini değiştirdiği bu haliyle tarafların eşit kusurlu olduklarına hükmetti. Davacıkarşı davalı kadının istinaf talebinin kabulü ile kadın lehine aylık 500 TL yoksulluk nafakasına ve erkeğin manevî tazminat talebinin reddine karar verdi. Hüküm davalıkarşı davacı erkek A.Ç. tarafından temyiz edilince devreye Yargıtay 2. Hukuk Dairesi girdi.

Emsal nitelikte bir karara imza atan Yargıtay, kararında şöyle denildi: “Kadının gizlice ortak konuta ait bir takım ev eşyalarını ve gıda maddelerini kendi ailesinin evine götürdüğü, erkeğin annesinin çantasından para aldığı gibi erkeğin cüzdanından da para aldığı anlaşılmıştır. Kadının yaptığı alışverişlere ilişkin yanıltıcı bilgiler verdiği, erkeğin kızının özel eşyalarını haber vermeden aldığı anlaşılmaktadır. Gerçekleşen bu durum karşısında boşanmaya sebep olan olaylarda; kadının ağır, erkeğin az kusurlu olduğunun kabulü gerekir. Bu husus gözetilmeden yanılgılı değerlendirme sonucu tarafların eşit kusurlu olduklarının kabulü doğru olmamış ve bozmayı gerektirmiştir. Mahkeme kararının bozulmasına oy birliği ile hükmedilmiştir.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.