Darülaceze yönetimi 1326 Bursa Fetih Müzesi'ni gezdi Cebeci: “Böyle bir eser Avrupa’da bile yok’

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Darülaceze yönetimi 1326 Bursa Fetih Müzesi'ni gezdi Cebeci: “Böyle bir eser Avrupa’da bile yok’

İHA

Darülaceze yönetimi 1326 Bursa Fetih Müzesi'ni gezdi Cebeci: “Böyle bir eser Avrupa’da bile yok’

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, ziyaret için gelen Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci ve yönetim kurulu üyelerini Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nde ağırladı. Müzeye hayran kaldığını ifade eden Cebeci, “Avrupa’da bile bu kalitede bir panoramik müze yok. Bu tür yerler, okullarda anlatılıp, öğretilmeli. Gençlerin ufkunu açacak bir eser olmuş” dedi.
Osmangazi Belediyesi tarafından Bursa’ya kazandırılan, 42 metrelik kubbe çapıyla dünyanın en büyük tam panoramik müzesi olan Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi, ziyaretçilerini hayran bırakıyor. 10 binin üzerinde canlı figürle, kentin 6 Nisan 1326 yılındaki fetih gününün 3 boyutlu fotoğraflarla canlandırıldığı müzeyi, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte gezen Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci, “Müzenin adını daha önce duydum ancak gezip görme fırsatımız olmadı. Mustafa Dündar Başkanımızla birlikte gezip detaylı bilgi alma fırsatımız oldu. Mustafa Başkanın verdiği bilgiye göre, kısa süre içerisinde, 130 farklı ülkeden 1 milyondan fazla insan ziyaret ettiğini öğrendim. Gerçekten de, insanı, tarihi bir yolculuğu çıkartıp, 700 yıl öncesine götürüyor” diye konuştu.
“Avrupa’da Bile Böyle Bir Eser Yok”
Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nin mutlaka bilinmesi, görülmesi gereken yer olduğuna dikkat çeken Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci, “Avrupa’da bugün bu kalitede bir panoramik müze yok. Belçika’ya, Hollanda’ya gidip tarihi bir yer sorsanız, size Şarlova meydan muharebesinin yapıldığı, Napolyon’un kılıcını kınından indirdiği yer derler, bunun 10’da biri kalitede bir yerde bir simülasyon gösterirler. Bizler, millet olarak tarihi değerlerimize, bu tip yerlere gerekli ilgi ve alakayı göstermiyoruz. Aslında bu tür yerlerin okullarda anlatılıp, öğretilmesi lazım. Çocuklar buraya gelip tarihini görerek öğrenip bilgi alacak. Gençlerimizin ufku açılacak. Geçmişimiz, mazimiz neymiş, neler yaşanmış, öğrenecekler. Bunlar önemli şeyler. Çok güzel bir eser olmuş. Başta bu eseri kazandıran Osmangazi Belediye Başkanımız Mustafa Dündar olmak üzere emeği geçen herkesi takdir ediyorum. Halkımızın da, genciyle yaşlısıyla bu eseri mutlaka görmesini tavsiye ediyorum” dedi.
Misafirlerine müzeyi gezdirerek bilgiler veren Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar da, Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nin mimari açıdan da Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından altın sertifikayla ödüllendirilmiş, güneş enerjisiyle kendi elektriğini üreten, yüzde 30 enerji tasarrufu sağlayan bir bina olduğunu söyledi. Müzenin aynı zamanda bir kültür merkezi olduğunu ifade eden Başkan Dündar, “Bursa’da medfun 6 padişahı temsil eden 6 direk üzerinde bulunan kubbenin altında bin kişilik bir gösteri alanımız var. Kütüphanesi, konferans ve sergi salonları, kafeteryası ile müzemiz, aynı zamanda çeşitli kültür sanat etkinliklerine, toplantı ve seminerlere ev sahipliği yapan bir kültür merkezi” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

GUHEM Genel Müdürü Mirahmetoğlu, 5.Uzay Günleri'nde mühendis adaylarıyla buluştu
YEREL HABERLER GUHEM Genel Müdürü Mirahmetoğlu, 5.Uzay Günleri'nde ...
(Özel)Patlamada bir çocuğu ölen diğer çocuğu ile birlikte yaralanan babaya haciz şoku Patlamada çocuğu öldü, başına gelmeyen kalmadı
YEREL HABERLER (Özel)Patlamada bir çocuğu ölen diğer çocuğu ile ...
Yargıtay'dan kaynananın cüzdanından para çalan geline şok Kaynananın parasını gizlice alan gelin yandı Kaynanadan para aşırmak boşanma sebebi
YEREL HABERLER Yargıtay'dan kaynananın cüzdanından para çalan geline ...
Belediyeler iklim kriziyle mücadele için buluştu
YEREL HABERLER Belediyeler iklim kriziyle mücadele için buluştu
Hayat Hastanesi 44 yaşında
YEREL HABERLER Hayat Hastanesi 44 yaşında
Uludağ yolunda araçlar kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Uludağ yolunda araçlar kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı
Bursa'da jandarmadan uyuşturucu tacirlerine operasyon: 2 tutuklama
YEREL HABERLER Bursa'da jandarmadan uyuşturucu tacirlerine ...
7 milyon TL’lik lüks aracın kazadan önceki ve sonraki halini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi
YEREL HABERLER 7 milyon TL’lik lüks aracın kazadan önceki ve sonraki ...
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu Bursa'da
YEREL HABERLER Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu Bursa'da
Bakan Kasapoğlu Bursa'da
YEREL HABERLER Bakan Kasapoğlu Bursa'da
Bursaspor’da Acolatse sevinci yaşanıyor
YEREL HABERLER Bursaspor’da Acolatse sevinci yaşanıyor
Babacan: Türkiye'nin Cumhurbaşkanı, hala Ukrayna ile ilgili net tavrını ortaya koyamadı
YEREL HABERLER Babacan: Türkiye'nin Cumhurbaşkanı, hala Ukrayna ile ...
Polis memurunun vurduğu Yahya toprağa verildi
YEREL HABERLER Polis memurunun vurduğu Yahya toprağa verildi
İnegöl Belediyesi'nden şehit ve gazi yakınlarına çağrı
YEREL HABERLER İnegöl Belediyesi'nden şehit ve gazi yakınlarına ...
BTSO Başkan Yardımcısı Ukrayna'da mahsur kaldı
YEREL HABERLER BTSO Başkan Yardımcısı Ukrayna'da mahsur kaldı
Vardar Camii’ne değer katan hizmet
YEREL HABERLER Vardar Camii’ne değer katan hizmet
Bıçaklı saldırganlar yakalandı
YEREL HABERLER Bıçaklı saldırganlar yakalandı
Yolda yatan köpeğin üzerinden aracıyla geçti Otomobilin altında kalan köpeği kurtarmak için seferber oldular Köpeğin aracın altında kaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı Çevredeki sokak köpekleri araç altındaki köpeği çıkarabilmek için otomobilin altına girmeye çalıştı
YEREL HABERLER Yolda yatan köpeğin üzerinden aracıyla ...
Belediye yetiştiriyor esnaf işe alıyor
YEREL HABERLER Belediye yetiştiriyor esnaf işe alıyor
Sıracevizler Sosyal Yaşam Merkezi yarılandı
YEREL HABERLER Sıracevizler Sosyal Yaşam Merkezi yarılandı
Bursasporlu basketbolcular çocuklarla buluştu
YEREL HABERLER Bursasporlu basketbolcular çocuklarla buluştu
TECO Karacabey Belediyespor, galibiyet serisini sürdürmek istiyor
YEREL HABERLER TECO Karacabey Belediyespor, galibiyet serisini ...
Okuldan sofralara doğal lezzetler Öğrencilerin üretip işlediği ürünler, meslek ve istihdam imkanı sağlıyor
YEREL HABERLER Okuldan sofralara doğal lezzetler Öğrencilerin üretip ...
Millete hizmet yolunda tekvücutlar
YEREL HABERLER Millete hizmet yolunda tekvücutlar

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.