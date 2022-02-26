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Müebbet ve 25 yıl hapis bozuldu, yeniden yargılamada tahliye kararı çıktı

DHA

Müebbet ve 25 yıl hapis bozuldu, yeniden yargılamada tahliye kararı çıktı


Halil ÖZÇOBAN/ BURSA, (DHA)BURSA'da, kahve sahibi Mustafa Durgut'u (43) döverek öldürdükleri iddiasıyla tutuklu yargılanan Fatih Kolomoç'a (24) verilen 25 yıl ile İsmail Tuğrul'un (25) müebbet hapis cezası, Yargıtay tarafından bozuldu. Kararın ardından yapılan yeniden yargılamada Kolomoç'a 8 yıl 4 ay, Tuğrul'a ise 10 yıl hapis cezası verildi. Sanıklar, tutukluluk süreleri de göz önünde bulundurularak tahliye edildi.
Osmangazi ilçesine bağlı Ovaakça Mahallesi Aziziye Sokak'ta, 2017 yılının Kasım ayında meydana gelen olayda, kahve işleten Mustafa Durgut, arkadaşları İsmail Tuğrul ve Fatih Kolomoç ile birlikte otomobile binip, gezmeye çıktı. Dedeler mevkisine geldiklerinde otomobili durduran 3 arkadaş, araç içinde sohbet etmeye başladı. Bu sırada İsmail Tuğrul, cami derneğinin kıraathanesini işleten babası Şenol Tuğrul ile Mustafa Durgut arasındaki dargınlık konusunu açtı. Çıkan tartışma, karşılıklı küfürler edilince kavgaya dönüştü. İddiaya göre, İsmail Tuğrul ve Fatih Kolomoç, Mustafa Durgut'un başını yumrukladı. Tuğrul ve Kolomoç, aldığı darbelerle bilincini kaybeden Durgut'u otomobilin ön koltuğuna yatırıp, 17 kilometre dolaştırdı, 30 dakika sonra da 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumu bildirdi. Mustafa Durgut, ambulansla hastaneye götürüldü. 2 şüpheli de otomobilleriyle aynı hastaneye gitti. Fatih Kolomoç ve İsmail Tuğrul, hastane polisine ifade verip ayrıldı. Durgut ise doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Gözaltına alınan İsmail Tuğrul ve Fatih Kolomoç, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 
YARGITAY CEZA KARARINI BOZDU
Bursa 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan tutuklu sanıklar Fatih Kolomoç'a 25 yıl, İsmail Tuğrul'a ise müebbet hapis cezası verildi. İtirazın ardından cezalar, Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi'nce bozuldu. Bursa 4´üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden hakim karşısına çıkan tutuklu sanıklardan Fatih Kolomoç Bursa H Tipi Cezaevi'nden, İsmail Tuğrul ise Tavşanlı T Tipi Cezaevi'nden SEGBİS'le duruşmaya katıldı. Müştekiler Mervenur Durgut, Hatice Durgut, Hasan Durgut ile taraf avukatları, duruşma salonunda hazır bulundu. Mahkeme başkanı, Yargıtay´ın bozma ilamını okudu.
SAVCI MÜTAALASINI VERDİ
Cumhuriyet savcısı ise mütalaasında, "Sanıklar Fatih ve İsmail´in öldürme kastıyla hareket ettiklerine dair her türlü şüpheden uzak kesin ve inandırıcı delil bulunmadığının, anlaşılması karşısında sanığın eylemlerin kasten yaralama sonucu ölüme neden olma suçuna vücut vereceğinin belirlendiği, bu kapsamda sanıklar İsmail ve Fatih´in TCK´nın 87/4, 53/1-2-3 maddeleri gereği ayrı ayrı cezalandırılmalarına, sanık İsmail hakkında TCK 58 maddesinin tekerrür hükümlerinin uygulanmasına ve tutukluluk hallerin devamına karar verilmesini talep ediyoruz" dedi. 
'KASTEN ÖLDÜRMEDEN CEZA VERİLSİN'
Müşteki avukatı da savcının mütalaasını kabul etmediklerini, sanıkların 'kasten öldürme' suçundan ayrı ayrı cezalandırılmasını talep etti. Fatih Kolomoç´un avukatları Ali Demir ile Engin Kara, savcının mütalaasına itirazlarının olmadığını belirtti. İsmail Tuğrul'un avukatı da müvekkilinin serbest bırakılmasını talep etti. Sanıklar ise 5 yıldır tutuklu bulunduklarını, avukatlarının savunmalarına katılarak, eski savunmalarını da tekrarlayıp, tahliyelerini istedi.
1 SANIĞA İYİ HAL İNDİRİMİ 
Mahkeme heyeti, İsmail Tuğrul'un maktule karşı suç işleme yönündeki kastının yoğunluğu, suçun işleniş biçimi, suçun birden fazla kişi ile birlikte işlendiği, suçun işlendiği zaman ve yer, meydana gelen zararın niteliği göz önünde bulundurularak takdiren alt sınırdan uzaklaşılarak 10 yıl hapsine; iyi hal indirimi uygulanmasına yer olmadığına hükmetti. Sanık Fatih Kolomoç'un da aynı suç kapsamında 10 yıl hapsine, hakkında iyi hal uygulanarak cezasının 8 yıl 4 aya indirilmesine karar verildi. Her 2 sanığın cezaevinde kaldığı göz önünde bulundurularak serbest bırakılmaları kararlaştırıldı. Kararın ardından 2 sanık da tahliye edildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Halil ÖZÇOBAN
2022-02-26 11:36:14

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