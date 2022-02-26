Başkan Sertaslan gençlerle bir araya geldi

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, okul temsilcileriyle bir araya geldiği toplantıda “Yaptığımız sosyal ve kültürel etkinliklerle gençlerimizin Gemlik’te daha güzel vakit geçirmesi çabalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, Gemlik’te bulunan liselerin okul temsilcileriyle bir araya geldi. Gemlik Belediyesi Kültür Müdürlüğü’nde yapılan toplantıda 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı programı ile Gemlik gençliğinin ihtiyaç ve talepleri masaya yatırıldı.

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan 19 Mayıs tarihinin milli mücadeledeki önemine değinerek, “19 Mayıs rastgele bir gün değil, bir ulusun milli mücadelesinin kilometre taşlarından biridir. Biz gençlerimizin milli bayramları ağız tadıyla yaşaması ve bir dahaki bayramları sabırsızlıkla beklemesi için çalışmalarımızı yapıyoruz. Bugün sizlerle bir araya geldik. Gençlik ve Spor Bayramı’nı hep beraber planlamak istiyoruz. Önerileriniz bizim için önemli, verdiğiniz tavsiyeler doğrultusunda arkadaşlarımız çalışmalarını gerçekleştirecek” ifadelerini kullandı.

Konsere gelecek grubu gençler belirledi

Gemlik Belediyesi’nin geleneksel hale getirdiği milli bayram konserlerine çıkacak sanatçıyı da gençlere soran Başkan Sertaslan gençlerden çok sayıda tavsiye aldı. Bu tavsiyeler sonucu belirlenen grupla hemen iletişime geçen Başkan Sertaslan, 19 Mayıs gününü rezerve ederek gençlerin taleplerini gerçekleştirdi.

“Gençlere taşıyamayacakları yükler yükleniyor”

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, eğitim hayatına başlamasıyla birlikte gençlere yarış atı muamelesi yapıldığına değinirken, “Türkiye’de her sene değişen eğitim sistemi gençlerin sürekli birbiriyle yarıştıkları bir ortam meydana getirdi. Gençlerimiz sınav stresinden kültürel faaliyetlere zaman ayıramayacak duruma geldi. Biz Gemlik’te yaşayan gençlerimizin hayatındaki kültürel etkinlik boşluğunu kapatmak istiyoruz. Yaptığımız etkinlik veya konserlerde gençlerimizin yaşadıkları ekonomik ve sosyal stresten biraz olsun uzaklaşması için çabalıyoruz” şeklinde konuştu.

“Gençlerin Gemlik’i sevmesini istiyoruz”

Gemlik Belediyesi’nin ilçe sınırlarında yaşayan yurttaşların hayatını kolaylaştıran adımları hayata geçirmesinin yanı sıra ilçedeki sosyal ve kültürel hayata katkı yapmak için çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, “Göreve geldiğimiz süre boyunca yaptığımız etkinliklerle gençlerimizin Gemlik’i sevmesini önemsedik ve buna yönelik çalışmalar gerçekleştirdik. Pandemiden önce gerçekleştirdiğimiz ve her ay sanatın başka bir dalını kapsayan etkinliklerimize devam edeceğiz” diyerek sözlerini tamamladı.

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