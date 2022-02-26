Başkan Sertaslan gençlerle bir araya geldi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Sertaslan gençlerle bir araya geldi

İHA

Başkan Sertaslan gençlerle bir araya geldi

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, okul temsilcileriyle bir araya geldiği toplantıda “Yaptığımız sosyal ve kültürel etkinliklerle gençlerimizin Gemlik’te daha güzel vakit geçirmesi çabalarımızı sürdürüyoruz” dedi.
Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, Gemlik’te bulunan liselerin okul temsilcileriyle bir araya geldi. Gemlik Belediyesi Kültür Müdürlüğü’nde yapılan toplantıda 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı programı ile Gemlik gençliğinin ihtiyaç ve talepleri masaya yatırıldı.
Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan 19 Mayıs tarihinin milli mücadeledeki önemine değinerek, “19 Mayıs rastgele bir gün değil, bir ulusun milli mücadelesinin kilometre taşlarından biridir. Biz gençlerimizin milli bayramları ağız tadıyla yaşaması ve bir dahaki bayramları sabırsızlıkla beklemesi için çalışmalarımızı yapıyoruz. Bugün sizlerle bir araya geldik. Gençlik ve Spor Bayramı’nı hep beraber planlamak istiyoruz. Önerileriniz bizim için önemli, verdiğiniz tavsiyeler doğrultusunda arkadaşlarımız çalışmalarını gerçekleştirecek” ifadelerini kullandı.
Konsere gelecek grubu gençler belirledi
Gemlik Belediyesi’nin geleneksel hale getirdiği milli bayram konserlerine çıkacak sanatçıyı da gençlere soran Başkan Sertaslan gençlerden çok sayıda tavsiye aldı. Bu tavsiyeler sonucu belirlenen grupla hemen iletişime geçen Başkan Sertaslan, 19 Mayıs gününü rezerve ederek gençlerin taleplerini gerçekleştirdi.
“Gençlere taşıyamayacakları yükler yükleniyor”
Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, eğitim hayatına başlamasıyla birlikte gençlere yarış atı muamelesi yapıldığına değinirken, “Türkiye’de her sene değişen eğitim sistemi gençlerin sürekli birbiriyle yarıştıkları bir ortam meydana getirdi. Gençlerimiz sınav stresinden kültürel faaliyetlere zaman ayıramayacak duruma geldi. Biz Gemlik’te yaşayan gençlerimizin hayatındaki kültürel etkinlik boşluğunu kapatmak istiyoruz. Yaptığımız etkinlik veya konserlerde gençlerimizin yaşadıkları ekonomik ve sosyal stresten biraz olsun uzaklaşması için çabalıyoruz” şeklinde konuştu.
“Gençlerin Gemlik’i sevmesini istiyoruz”
Gemlik Belediyesi’nin ilçe sınırlarında yaşayan yurttaşların hayatını kolaylaştıran adımları hayata geçirmesinin yanı sıra ilçedeki sosyal ve kültürel hayata katkı yapmak için çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, “Göreve geldiğimiz süre boyunca yaptığımız etkinliklerle gençlerimizin Gemlik’i sevmesini önemsedik ve buna yönelik çalışmalar gerçekleştirdik. Pandemiden önce gerçekleştirdiğimiz ve her ay sanatın başka bir dalını kapsayan etkinliklerimize devam edeceğiz” diyerek sözlerini tamamladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Müebbet ve 25 yıl hapis bozuldu, yeniden yargılamada tahliye kararı çıktı
YEREL HABERLER Müebbet ve 25 yıl hapis bozuldu, yeniden yargılamada ...
Gürsu'nun muhtarları mahallelerinin ihtiyaçlarını anlattı
YEREL HABERLER Gürsu'nun muhtarları mahallelerinin ihtiyaçlarını ...
Darülaceze yönetimi 1326 Bursa Fetih Müzesi'ni gezdi Cebeci: “Böyle bir eser Avrupa’da bile yok’
YEREL HABERLER Darülaceze yönetimi 1326 Bursa Fetih Müzesi'ni ...
GUHEM Genel Müdürü Mirahmetoğlu, 5.Uzay Günleri'nde mühendis adaylarıyla buluştu
YEREL HABERLER GUHEM Genel Müdürü Mirahmetoğlu, 5.Uzay Günleri'nde ...
(Özel)Patlamada bir çocuğu ölen diğer çocuğu ile birlikte yaralanan babaya haciz şoku Patlamada çocuğu öldü, başına gelmeyen kalmadı
YEREL HABERLER (Özel)Patlamada bir çocuğu ölen diğer çocuğu ile ...
Yargıtay'dan kaynananın cüzdanından para çalan geline şok Kaynananın parasını gizlice alan gelin yandı Kaynanadan para aşırmak boşanma sebebi
YEREL HABERLER Yargıtay'dan kaynananın cüzdanından para çalan geline ...
Belediyeler iklim kriziyle mücadele için buluştu
YEREL HABERLER Belediyeler iklim kriziyle mücadele için buluştu
Hayat Hastanesi 44 yaşında
YEREL HABERLER Hayat Hastanesi 44 yaşında
Uludağ yolunda araçlar kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Uludağ yolunda araçlar kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı
Bursa'da jandarmadan uyuşturucu tacirlerine operasyon: 2 tutuklama
YEREL HABERLER Bursa'da jandarmadan uyuşturucu tacirlerine ...
7 milyon TL’lik lüks aracın kazadan önceki ve sonraki halini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi
YEREL HABERLER 7 milyon TL’lik lüks aracın kazadan önceki ve sonraki ...
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu Bursa'da
YEREL HABERLER Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu Bursa'da
Bakan Kasapoğlu Bursa'da
YEREL HABERLER Bakan Kasapoğlu Bursa'da
Bursaspor’da Acolatse sevinci yaşanıyor
YEREL HABERLER Bursaspor’da Acolatse sevinci yaşanıyor
Babacan: Türkiye'nin Cumhurbaşkanı, hala Ukrayna ile ilgili net tavrını ortaya koyamadı
YEREL HABERLER Babacan: Türkiye'nin Cumhurbaşkanı, hala Ukrayna ile ...
Polis memurunun vurduğu Yahya toprağa verildi
YEREL HABERLER Polis memurunun vurduğu Yahya toprağa verildi
İnegöl Belediyesi'nden şehit ve gazi yakınlarına çağrı
YEREL HABERLER İnegöl Belediyesi'nden şehit ve gazi yakınlarına ...
BTSO Başkan Yardımcısı Ukrayna'da mahsur kaldı
YEREL HABERLER BTSO Başkan Yardımcısı Ukrayna'da mahsur kaldı
Vardar Camii’ne değer katan hizmet
YEREL HABERLER Vardar Camii’ne değer katan hizmet
Bıçaklı saldırganlar yakalandı
YEREL HABERLER Bıçaklı saldırganlar yakalandı
Yolda yatan köpeğin üzerinden aracıyla geçti Otomobilin altında kalan köpeği kurtarmak için seferber oldular Köpeğin aracın altında kaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı Çevredeki sokak köpekleri araç altındaki köpeği çıkarabilmek için otomobilin altına girmeye çalıştı
YEREL HABERLER Yolda yatan köpeğin üzerinden aracıyla ...
Belediye yetiştiriyor esnaf işe alıyor
YEREL HABERLER Belediye yetiştiriyor esnaf işe alıyor
Sıracevizler Sosyal Yaşam Merkezi yarılandı
YEREL HABERLER Sıracevizler Sosyal Yaşam Merkezi yarılandı
Bursasporlu basketbolcular çocuklarla buluştu
YEREL HABERLER Bursasporlu basketbolcular çocuklarla buluştu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.