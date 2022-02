Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan Bursa’ya yatırım yağmuru

Bursa'yı sporda da marka kent haline getirmek amacıyla önemli yatırımları hayata geçiren Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında imzalanan yeni protokolle, şehre 400 milyon liraya yakın yatırımla yeni spor tesisleri kazandırılacak.

Bursa’da sporun ve sporcunun her zaman yanında olan Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında imzalanan yeni protokolle, Bursa’nın 17 ilçesine 400 milyon TL’ye yakın yeni spor tesisleri kazandırılıyor. İmzalanan protokol kapsamında 1000 seyircili spor salonu, kültür ve gençlik merkezi, kamp merkezi, iki adet gençlik kampı, 3 adet yarı olimpik yüzme havuzu, okçuluk hazırlık merkezi, atletizm salonu, spor kompleksleri, yeni gençlik merkezleri, 10 adet butik spor salonu, amatör kulüpleri için 4 nizami futbol sahası, 28 adet mahalle spor tesisi, 100 adet basketbol alanı, tenis kortları, voleybol alanları yapılacak.

Atatürk Kongre Kültür Merkezi’nde düzenlenen törene, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun yanı sıra Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa milletvekilleri, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, ilçe belediye başkanları, Olimpiyat derecesi bulunan milli sporcu Hatice Kübra İlgün, spor kulüplerinin yönetici ve sporcuları katıldı.

“Gençlere yapılan yatırımlar bizleri heyecanlandırıyor”

Törende konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 3 milyon nüfusuyla Türkiye’nin birçok alanında en önemli şehri olan Bursa’nın sporu ve gençleriyle deneyimli ve bilinen bir şehir olduğunu söyledi. Spor alanında yapılan yatırımlarla Bursa’na daha birçok Hatice Kübra İlgün gibi başarılı sporcuların çıkacağını belirten Başkan Alinur Aktaş, iki buçuk sene önce hizmete alınan Naim Süleyman Spor Kompleksi’nin her bir metrekaresinin dolu dolu kullanıldığını ifade etti. Yapılan her yatırımın Bursa’nın gençleri tarafından en iyi şekilde kullanıldığını dile getiren Başkan Aktaş, “O dönemde 110120 milyonluk yatırımı farklı ilçelerimize kazandırmıştık. Bugün ikinci protokolle alakalı bir aradayız. 400 milyon TL’lik yatırımlar yine şehrimizin birçok noktasına dokunacak. Önemli başarıla, Bursalı çocuklardan duyacaksınız. Bursa’da devam eden birçok yatırım bulunuyor. 800 milyon TL civarında altyapı yatırımı sürüyor. Ama bunların hepsinin ötesinde gençlerimize ve çocuklarımıza ne yapsak azdır. Biten öğrenci yurtlarımız var. Yeni yapılan öğrenci yurtlarımız var. Gençlik merkezleri, millet kıraathaneleri, millet kütüphaneleriyle geleceğimiz olan yavrularımızı daha nasıl güzelliklerle buluşturabileceğimizin heyecanını taşıyoruz. Gençlere yapılan yatırımlar bizleri daha çok heyecanlandırıyor” dedi.

Yapılan protokolle Osmangazi’den Harmancık’a varana kadar yatırımların yapılacağını hatırlatan Başkan Aktaş, desteklerinden ötürü Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na teşekkür etti. Yatırımlar için Büyükşehir Belediyesi’nin elini taşın altına sokacağını söyleyen Başkan Aktaş, protokollerin hayırlı olmasını diledi.

“17 ilçeye spor yatırımı”

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ise Bursa’nın gençleri ve sporcularıyla buluşmanın mutluluğunu yaşadığını belirtti. Bursa’nın en kıymetli şehirlerden birisi olduğunu ifade eden Bakan Kasapoğlu, spor şehri olan Bursa’da 265 bin lisanslı sporcu olduğunu dile getirdi. Spor tarihinde Bursa'nın ayrı yeri olduğunu anlatan Bakan Kasapoğlu, “Bursa’dan yetişerek göğsümüzü kabartan birçok sporcumuz var. Bursa’yı yarınlara daha güçlü bir şekilde hazırlamak bizlerin boynunun borcu. O yüzden el ele verip birlikte büyüttüğümüz umutlarımızı daha üst noktalara taşıma adına yeni bir protokolü imzalıyoruz. Güzel tabloda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Gençlerimizin bizleri gururlandıracak birçok başarıya imza atacağına inanıyorum. Bursa’nın 17 ilçesinde çok önemli ve çok farklı yatırımları hayata geçiriyoruz. 81 ilde olduğu gibi Bursa’nın en ücra köşelerine de en kaliteli hizmeti götürmeyi amaçlıyoruz” diye konuştu.

“Bursa’nın yetenekli evlatları yetişecek”

Türkiye’nin dört bir yanında 400'e yakın gençlik merkezi inşa ettiklerini, 300'e yakın genç ofis açtıklarını söyleyen Bakan Kasapoğlu, bunlardan bir tanesinin de Uludağ Üniversitesi bünyesinde açılacağını belirtti. Gürsu'da gençlik merkezini hizmete alacaklarını ve yeni gençlik merkezlerinin protokolünün yapılacağını dile getiren Bakan Kasapoğlu, “Bursa’da gençlik merkezi olmayan ilçe kalmayacak. Önümüzdeki günlerde Yıldırım ilçesinde Türkiye’nin en mükemmel gençlik merkezlerinden birini Bursalılarla buluşturacağız. Bursa'nın bugünleri, yarınları adına bizlere umut aşılayan yatırmaları sürdüreceğiz. Yeni Hatice Kübra’lar için. Bursa’nın yetenekli evlatları bu tesislerde yetişecek. Onlar ülkemizin spor çıtasını çok yukarılara taşıyacaktır.400 milyon TL’ye yakın yatırımları Bursa’nın ilçeleriyle buluşturuyoruz” dedi.

Amatör kulüplerin sporun ana aktörü olduğunu söyleyen Bakan Kasapoğlu, amatör spora destek veren Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ı tebrik etti. Yapılacak tüm tesislerin Bursa için hayırlı olmasını dileyen Bakan Kasapoğlu, spor ve sporcu için tüm imkanları seferber etmeye devam edeceklerini dile getirdi.

Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, Bursa’nın gençlik ve spor yatırımları konusunda önemli bir günü yaşadığını ifade etti. Gençlere büyük önem verdiklerini söyleyen Çavuşoğlu, Bursa’nın gençlik ve spor alanlarında birçok yatırım aldığını ve almaya devam edeceğini dile getirdi. Çavuşoğlu, bu kapsamda katkı sunan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a teşekkür etti.

Bursa Valisi Yakup Canbolat, ülkenin geleceği olan gençler için hayata geçirilecek olan yatırımların hayırlı olmasını diledi.

