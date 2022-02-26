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Bakan Kasapoğlu: Ülkemizin spor çıtasını çok daha yukarılara taşıyacaklar

DHA

Bakan Kasapoğlu: Ülkemizin spor çıtasını çok daha yukarılara taşıyacaklar


Muammer İRTEMMehmet İNAN/BURSA, (DHA)Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "İnanıyorum ki; basketboldan futbola kadar yüzmeden güreşe, okçuluğa kadar her branşta Bursa'nın birbirinden yetenekli evlatları, buradan işi tesadüfe bırakmadan, titizlikle, hassasiyetle ve yoğun iş birliğiyle yetişecekler. Onlar, ülkemizin spor çıtasını çok daha yukarılara taşıyacaklar" dedi.
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bir dizi temaslarda bulunmak için Bursa'ya geldi. Bakan Kasapoğlu'na; Bursa Valisi Yakup Canbolat, AK Parti Bursa milletvekilleri Hakan Çavuşoğlu, Osman Mesten, Atilla Ödünç, Emine Yavuz Gözgeç, Ahmet Kılıç, Mustafa Esgin ve Refik Özen ile Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saim Kılavuz ve AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan eşlik etti. Bakan Kasapoğlu ilk olarak Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Gençlik ve Spor Yatırımları Protokol Töreni'ne katıldı.
'HEDEFLERİMİZİ DAHA YÜKSEKLERE TAŞIYACAĞIZ'
Burada konuşan Bakan Kasapoğlu, "Bursa'da 265 bin lisanslı sporcu var. Bursa'yı yarınlara daha güçlü şekilde hazırlamak, boynumuzun borcu. O yüzden bugün el ele verip, birlikte büyüttüğümüz, birlikte yeşerttiğimiz umutlarımızı, sevinçlerimizi daha üst noktalara taşımak adına yeni bir protokolü imzalayacağız. Bu protokol, bu birliğin, bu beraberliğin, el ele vermenin vücut bulmuş şekli. Bizler el ele verdikçe, bizler birliğimizden, beraberliğimizden, kardeşliğimizden taviz vermeden yarınlara yürüdükçe, inşallah birer birer hedeflerimizi gerçekleştireceğimiz gibi bu hedefleri daha yükseklere taşıyacağız. Bu gençlerimiz, tıpkı Hatice Kübra gibi bizleri gururlandırmaya, bu aziz milleti dünyanın dört bir yanında gururla temsil etmeye devam edecek" dedi.
'300'E YAKIN GENÇ OFİS AÇTIK'
Türkiye'nin dört bir yanında 400'e yakın gençlik merkezi inşa ettiklerini belirten Bakan Kasapoğlu, "300'e yakın genç ofis açtık. Bursa'da gençlik merkezi olmayan ilçemiz kalmayacak. Önümüzdeki günlerde Yıldırım ilçemizde Türkiye'nin en mükemmel, en modern gençlik merkezlerinden bir tanesini Yıldırım halkıyla, Bursa'mızla buluşturacağız. Bursa'da en son Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi'mizi hizmete açmıştık. Osmangazi ilçemizde Türkiye'nin uluslararası anlamdaki en nitelikle tesislerinden birini, atletizm salonunu kazandırdık. Kestel ilçemizdeki buz hokeyi salonumuz. Yine olimpik kamp eğitim merkezimiz, olimpiyat hazırlık merkezimiz. Bursa'nın bugünleri, yarınları adına bizlere umut aşılayan, bizleri heyecanlandıran yatırımlar, yeni Hatice Kübralar için. İnanıyorum ki; basketboldan futbola kadar yüzmeden güreşe, okçuluğa kadar her branşta Bursa'nın birbirinden yetenekli evlatları, buradan işi tesadüfe bırakmadan, titizlikle, hassasiyetle ve yoğun iş birliğiyle yetişecekler. Onlar, ülkemizin spor çıtasını çok daha yukarılara taşıyacaklar" diye konuştu.
'HERKESE YÜZME ÖĞRETECEĞİZ'
Yatırımlara da vurgu yapan Kasapoğlu "Yüzme bilmeyen kalmasın diyoruz, Bursa'da yüzme öğretmek isteyen herkese yüzme öğreteceğiz. Havuz olmayan ilçelerimizde portatif havuzlarımız da var. Okçuluk. Biliyorsunuz, olimpiyatlarda bir tarih yazdı Mete. Yeni okçular yetişecek Bursa'dan, ilçelerinden. Okçuluk hazırlık merkezlerimizden birini Bursa'ya kazandırıyoruz. Atletizm salonumuz. Spor komplekslerimiz. Yeni gençlik merkezlerimiz. Gençlik merkezi olmayan ilçemiz kalmayacak. 10 adet butik spor salonumuz" ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında gençlik ve spor yatırımları protokolü imzalandı. Kasapoğlu, protokol töreninin ardından Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Amatör Spor Kulüplerine Nakdi Yardım Programı'na da katıldı. (DHA)
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Bakan Kasapoğlu'nun açıklamaları
-Protokol töreninden görüntüler
-Genel detaylar
DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Muammer İRTEM-Mehmet İNAN
2022-02-26 15:08:22

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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