Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan Bursa'ya 400 milyon TL'lik yatırım

Bursa’nın 17 ilçesine 400 milyon TL'lik yatırım yapacaklarını belirten Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Bursa'yı yarınlara daha güçlü şekilde hazırlamak boynumuzun borcu. O yüzden bugün el ele verip, birlikte büyüttüğümüz, birlikte yeşerttiğimiz umutlarımızı, sevinçlerimizi daha üst noktalara taşımak adına yeni bir protokolü imzalayacağız. Bu protokol, bu birliğin ve beraberliğin, el ele vermenin vücut bulmuş şekli. Bizler el ele verdikçe, bizler birliğimizden, beraberliğimizden, kardeşliğimizden taviz vermeden yarınlara yürüdükçe, inşallah birer birer hedeflerimizi gerçekleştireceğimiz gibi bu hedefleri daha yükseklere taşıyacağız" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bir dizi temaslarda bulunmak üzere Bursa’ya geldi. Bakan Kasapoğlu’na; Bursa Valisi Canbolat, AK Parti Bursa Milletvekilleri Hakan Çavuşoğlu, Osman Mesten, Atilla Ödünç, Emine Yavuz Gözgeç, Ahmet Kılıç, Mustafa Esgin ve Refik Özen ile Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş, Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saim Kılavuz ve AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan eşlik etti. Bakan Kasapoğlu ilk olarak Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Gençlik ve Spor Yatırımları Protokol Töreni'ne katıldı.

Burada konuşan Bakan Kasapoğlu, “Bursa'da 265 bin lisanslı sporcu var. Bursa'yı yarınlara daha güçlü şekilde hazırlamak boynumuzun borcu. O yüzden bugün el ele verip, birlikte büyüttüğümüz, birlikte yeşerttiğimiz umutlarımızı, sevinçlerimizi daha üst noktalara taşımak adına yeni bir protokolü imzalayacağız. Bu protokol, bu birliğin, bu beraberliğin, el ele vermenin vücut bulmuş şekli. Bizler el ele verdikçe, bizler birliğimizden, beraberliğimizden, kardeşliğimizden taviz vermeden yarınlara yürüdükçe, inşallah birer birer hedeflerimizi gerçekleştireceğimiz gibi bu hedefleri daha yükseklere taşıyacağız. Bu gençlerimiz, tıpkı Hatice Kübra gibi bizleri gururlandırmaya, bu aziz milleti dünyanın dört bir yanında gururla temsil etmeye devam edecek” dedi.

Türkiye'nin dört bir yanında 400'e yakın Gençlik Merkezi inşa ettiklerini belirten Bakan Kasapoğlu, "300'e yakın genç ofis açtık. Bursa'da gençlik merkezi olmayan ilçemiz kalmayacak. Önümüzdeki günlerde Yıldırım ilçemizde Türkiye'nin en mükemmel, en modern gençlik merkezlerinden bir tanesini Yıldırım halkıyla Bursa'mızla buluşturacağız. Bursa'da en son Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi'mizi hizmete açmıştık. Osmangazi ilçemizde Türkiye'nin uluslararası anlamdaki en nitelikle tesislerinden birini, atletizm salonunu kazandırdık. Kestel ilçemizdeki buz hokeyi salonumuz. Yine olimpik kamp eğitim merkezimiz, olimpiyat hazırlık merkezimiz... Bursa'nın bugünleri, yarınları adına bizlere umut aşılayan, bizleri heyecanlandıran yatırımlar, yeni Hatice Kübralar için... İnanıyorum ki her branşta basketboldan futbola kadar yüzmeden güreşe, okçuluğa kadar her branşta Bursa'nın birbirinden yetenekli evlatları buradan işi tesadüfe bırakmadan, titizlikle, hassasiyetle ve yoğun işbirliğiyle yetişecekler. Onlar ülkemizin spor çıtasını çok daha yukarılara taşıyacaklar” dedi.

Bursa'nın bugünleri, yarınları adına bizlere umut aşılayan yatırmaları sürdüreceklerini belirten Kasapoğlu, "Yeni Hatice Kübra’lar için. Bursa’nın yetenekli evlatları bu tesislerde yetişecek. Yüzme bilmeyen kalmasın diyoruz ya, Bursa'da yüzme öğretmek isteyen herkese yüzme öğreteceğiz. Havuz olmayan ilçelerimizde portatif havuzlarımız da var. Okçuluk; biliyorsunuz, Mete olimpiyatlarda bir tarih yazdı. Bursa'dan ve ilçelerinden yeni okçular yetişecek. Okçuluk hazırlık merkezlerimizden birini Bursa'ya kazandırıyoruz. Atletizm salonumuz, spor komplekslerimiz, yeni gençlik merkezlerimiz. Gençlik merkezi olmayan ilçemiz kalmayacak. 10 adet butik spor salonumuz. Yaklaşık 400 milyon TL’ye yakın yatırımları Bursa’nın ilçeleriyle buluşturuyoruz” şeklinde konuştu.



Aktaş: "Birçok başarılı sporcular çıkacak"

Törende konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 3 milyon nüfusuyla Türkiye’nin birçok alanında en önemli şehri olan Bursa’nın sporu ve gençleriyle deneyimli ve bilinen bir şehir olduğunu söyledi. Spor alanında yapılan yatırımlarla Bursa’da daha birçok Hatice Kübra İlgün gibi başarılı sporcuların çıkacağını belirten Başkan Alinur Aktaş, iki buçuk sene önce hizmete alınan Naim Süleyman Spor Kompleksi’nin her bir metrekaresinin dolu dolu kullanıldığını ifade etti. Yapılan her yatırımın Bursa’nın gençleri tarafından en iyi şekilde kullanıldığını dile getiren Başkan Aktaş, “O dönemde 110120 milyonluk yatırımı farklı ilçelerimize kazandırmıştık. Bugün ikinci protokolle alakalı bir aradayız. 400 milyon TL’lik yatırımlar yine şehrimizin birçok noktasına dokunacak. Önemli başarıla, Bursalı çocuklardan duyacaksınız. Bursa’da devam eden birçok yatırım bulunuyor. 800 milyon TL civarında altyapı yatırımı sürüyor. Ama bunların hepsinin ötesinde gençlerimize ve çocuklarımıza ne yapsak azdır. Biten öğrenci yurtlarımız var. Yeni yapılan öğrenci yurtlarımız var. Gençlik merkezleri, millet kıraathaneleri, millet kütüphaneleriyle geleceğimiz olan yavrularımızı daha nasıl güzelliklerle buluşturabileceğimizin heyecanını taşıyoruz. Gençlere yapılan yatırımlar bizleri daha çok heyecanlandırıyor” dedi.

Yapılan protokolle Osmangazi’den Harmancık’a kadar yatırımların yapılacağını hatırlatan Başkan Aktaş, desteklerinden ötürü Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na teşekkür etti. Yatırımlar için Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin elini taşın altına sokacağını söyleyen Başkan Aktaş, protokollerin hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında, gençlik ve spor yatırımları protokolü imzalandı.

Bakan Kasapoğlu, protokol töreninin ardından Büyükşehir Belediyesi'nin Amatör Spor Kulüplerine Nakdi Yardım Programı'na da katıldı.

