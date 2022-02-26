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Ak Partili gençlerin toplantısına Tayyip Erdoğan sürprizi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "2023'de burçlara bayrağımızı yeniden dikeceğiz" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursalı gençlerle telefonda bir araya geldi

İHA

Ak Partili gençlerin toplantısına Tayyip Erdoğan sürprizi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "2023'de burçlara bayrağımızı yeniden dikeceğiz" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursalı gençlerle telefonda bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Bursa Gençlik Teşkilatı'nın toplantısına canlı bağlantı ile yaptığı konuşmada, "2023'de burçlara bayrağımızı yeniden dikeceğiz" dedi.
Doğum gününü kutlayan gençlere seslenen Erdoğan, "Rabbim bize nice mutlu günleri, inancımız doğrultusunda gerçekleştirmeyi nasip etsin. Beraber bu kutlu yolda yürümeyi bizleri nasip etsin. Sizler gibi can arkadaşları yol arkadaşları bana nasip ettiği için Rabbim’e hamd olsun. İnanıyorum ki 2023 bizlerin yeniden tekrar burca bayrağımızı diktiğimiz bir yıl olacak. Onun için de durmak yok, yola devam" dedi.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti Bursa İl Gençlik Kolları 20212022 Değerlendirme ve 2023 Planlama Toplantısı’na katıldı. Bakan Kasapoğlu, “Bir olmak beraber olmak hiçbir fitneye mahal vermeden bu beraberliği kardeşliği sürdürmek her şeyden mühim. Rabbim beraberliğimizi daim kılsın. Bizler el ele verdikçe hiçbir engel hiçbir kumpas karşımızda olamaz. Türkiye sıradan bir ülke değil. Türkiye’nin bu güne kadar karşılaştığı engeller, yaşadığı tecrübeler bizlerin hem bugünlerine hem de yarınlarına ışık tutuyor. Bizler de bu ışıkla birlikte ve yine her zamanki gibi beraberliğimize en ciddi ehemmiyeti vererek, yarınlarımıza dair hedeflerimizi birlikte gerçekleştireceğiz. AK Parti sıradan bir parti değil, sıradan bir hareket değil. AK parti gençleri ve kadınlarıyla sadece bu ülkenin değil, insanın umudu olan bir parti. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan onurlu ve dik duruşuyla, AK Parti tüm insanlığa umut olan bir harekettir. Bizler hep birlikte bir yandan hayallerimizi gerçekleştirirken, bir yandan da daha büyük hayalleri birlikte gerçekleştireceğiz. Daha çok çalışıp, gayret edeceğiz. AK Parti, özverinin, fedakarlığın adıdır. AK Parti Türkiye’de gençlerin önünü açan, icraatlarıyla gençliğe önem veren bir partidir AK Parti. AK Parti seçme ve seçilme yaşını 18’e indirdi. Gençler bizim en büyük umudumuz. Gençleri her alanda desteklemek adına da her türlü yatırımlar yapıyoruz” dedi.
Yurtlar hakkında bilgi veren Bakan Kasapoğlu, “Türkiye yurtlarıyla dünyanın en büyük altyapısına sahip. 750 bin yatağımız var. Biz iktidara geldiğimizde 190 bin yatak vardı. Onların ömrü bitmişti. Onları yeniden inşa ettik ve üzerine ekledik. Şuan Bursa’da 11 yurdumuz var. Bursa bu anlamda öncü illerden bir tanesi. Bursa’da hali hazırda boş yataklarımız da var. Gençlerimiz için özveriden kaçınmayacağız. Biz gençler için varız. Yarınlarımızı gençlerimizle birlikte inşa edeceğiz” diye konuştu.
Konuşmasının ardından Bakan Kasapoğlu, telefonla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı aradı. Sloganlarla doğum gününü kutlayan gençlere seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Rabbim bize nice mutlu günleri, inancımız doğrultusunda gerçekleştirmeyi nasip etsin. Beraber bu kutlu yolda yürümeyi bizleri nasip etsin. Sizler gibi can arkadaşları yol arkadaşları bana nasip ettiği için Rabbim’e hamd olsun. İnanıyorum ki 2023 bizlerin yeniden tekrar burca bayrağımızı diktiğimiz bir yıl olacak. Onun için de durmak yok, yola devam” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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