Bakan Kasapoğlu: Ülkemizin spor çıtasını çok daha yukarılara taşıyacaklar (2)



'AK PARTİ TÜM İNSANLIĞA UMUT OLAN HAREKETTİR'

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti Bursa İl Gençlik Kolları 2021-2022 Değerlendirme ve 2023 Planlama Toplantısı´na katıldı. Bakan Kasapoğlu, "Bir olmak, beraber olmak hiçbir fitneye mahal vermeden bu beraberliği kardeşliği sürdürmek her şeyden mühim. Rabb'im beraberliğimizi daim kılsın. Bizler el ele verdikçe hiçbir engel hiçbir kumpas karşımızda olamaz. Türkiye sıradan bir ülke değil. Türkiye´nin bugüne kadar karşılaştığı engeller, yaşadığı tecrübeler bizlerin hem bugünlerine hem de yarınlarına ışık tutuyor. Bizler de bu ışıkla birlikte ve yine her zamanki gibi beraberliğimize en ciddi ehemmiyeti vererek, yarınlarımıza dair hedeflerimizi birlikte gerçekleştireceğiz. AK Parti sıradan bir parti değil sıradan bir hareket değil. AK Parti gençleri ve kadınlarıyla sadece bu ülkenin değil insanlığın umudu olan bir parti. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın onurlu ve dik duruşuyla AK Parti tüm insanlığa umut olan bir harekettir. Bizler hep birlikte bir yandan hayallerimizi gerçekleştirirken, bir yandan da daha büyük hayalleri birlikte gerçekleştireceğiz. Daha çok çalışıp, gayret edeceğiz. AK Parti, özverinin, fedakarlığın adıdır. AK Parti Türkiye´de gençlerin önünü açan, icraatlarıyla gençliğe önem veren bir partidir AK Parti. AK Parti seçme ve seçilme yaşını 18´e indirdi. Gençler bizim en büyük umudumuz. Gençleri her alanda desteklemek adına da her türlü yatırımlar yapıyoruz" diye konuştu.

Yurtlar hakkında bilgi veren Bakan Kasapoğlu, "Türkiye yurtlarıyla dünyanın en büyük altyapısına sahip. 750 bin yatağımız var. Biz iktidara geldiğimizde 190 bin yatak vardı. Onların ömrü bitmişti. Onları yeniden inşa ettik ve üzerine ekledik. Şu an Bursa´da 11 yurdumuz var. Bursa bu anlamda öncü illerden bir tanesi. Bursa´da hali hazırda boş yataklarımız da var. Gençlerimiz için özveriden kaçınmayacağız. Biz gençler için varız. Yarınlarımızı gençlerimizle birlikte inşa edeceğiz" dedi.

DOĞUM GÜNÜ İÇİN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'I ARADI

Konuşmasının ardından Bakan Kasapoğlu, telefonla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan´ı aradı. Gençlerin sloganlarla doğum gününü kutladıkları Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Rabb'im bize nice mutlu günleri, inancımız doğrultusunda gerçekleştirmeyi nasip etsin. Beraber bu kutlu yolda yürümeyi bizleri nasip etsin. Sizler gibi can arkadaşları yol arkadaşları bana nasip ettiği için Rabb´ime hamdolsun. İnanıyorum ki 2023, bizlerin yeniden tekrar burca bayrağımızı diktiğimiz bir yıl olacak. Onun için de durmak yok, yola devam" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Muammer İRTEM-Mehmet İNAN

2022-02-26 15:28:22



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