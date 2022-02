Bursa Büyükşehir’den amatöre büyük destek

Bursa’da sporun çıtasını yükseltmek amacıyla her alanda önemli projelere imza atan Büyükşehir Belediyesi, amatör spor kulüplerine hizmetlerini daha sağlıklı verebilmeleri amacıyla 2 milyon 500 bin TL’lik maddi yardımda bulundu.

Bursa’da sporun tabana yayılması ve her gencin en az bir spor dalıyla ilgilenmesi amacıyla birçok çalışmayı hayata geçiren Bursa Büyükşehir Belediyesi, kısıtlı imkanlarına rağmen önemli görev üstlenen amatör futbol kulüplerini de desteklemeye devam ediyor. 2018 yılında 177 amatör futbol kulübüne toplam 1 milyon 100 bin TL nakdi yardım, 20182019 ve 20192020 futbol sezonları için 240 amatör spor kulübünün liglere katılım ücreti olarak 298 bin TL ödeyen Bursa Büyükşehir Belediyesi, son olarak amatör spor kulüplerine toplam 2 milyon 500 bin TL’lik nakdi yardımda bulundu. Amatör kulüplere saha kazandırılması ve malzeme desteği gibi konularda başrolü üstlenen Büyükşehir Belediyesi, Bursa’daki spor kulüplerine sadece 2021 yılında 1434 adet araç tahsisi yaptı. Büyükşehir Belediyesi amatör futbol kulüplerine spor malzemesi desteği kapsamında bugüne kadar 5.850 adet maç forması, 6.000 adet yağmurluk, 5.850 adet maç şortu, 6.000 adet antrenman yeleği, 5.850 adet maç tozluğu, 6.000 adet futbol topu, 6.000 adet antrenman tişörtü, 500 çift kaleci eldiveni, 6.000 adet antrenman şortu, 500 adet malzeme çantası, 6.000 adet antrenman çorabı, 6.000 adet tekmelik, 6.000 adet antrenman eşofman takımı dağıtımı yaptı.

Atatürk Kongre Kültür Merkezi’ndeki amatör spor kulüplerine yardım törenine, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa milletvekilleri, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, ilçe belediye başkanları, Olimpiyat derecesi bulunan milli sporcu Hatice Kübra İlgün, amatör spor kulüplerinin yönetici ve sporcuları katıldı.

Büyükşehir amatörün yanında

Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yardım paralarının pazartesi günü kulüplerin hesaplarında olacağını açıkladı. Futbol gibi çok popüler olmayan spor branşlarındaki kulüplere daha fazla maddi destek sağladıklarını söyleyen Başkan Alinur Aktaş, basketbol, voleybol, hentbol, masa tenisi, karate gibi diğer branşların da gelişmesi için her zaman kulüplerin yanında olduklarını ifade etti. Bursa’nın sporda da ezberleri bozan bir şehir olduğunu dile getiren Başkan Aktaş, “2018 yılında amatör kulüplerimize 1 milyon 100 bin TL nakdi yardım yapmıştık. 20182019 ve 20192020’de de lige katılım ücretlerini karşılamıştık. Bursa'daki spor kulüplerine 2021 yılında 1434 adet araç tahsis ettik. Büyükşehir Belediyesi’nin futbol sahalarında 1 yılda ortalama 4000 resmi müsabaka oynanıyor. Yine 15 bin 600 saat antrenman yapılıyor. Yılda ortalama 7 bin 800 saat gece antrenman yapılır. Ortalamalarda 80 farklı amatör spor kulübü futbol sahalarından yararlanıyor. İhtiyaç duyulan malzeme yardımlarını da ayrıca yapıyoruz” dedi.

Ortak payda Bursaspor

Sporcuların ve kulüplerin başarılarının katlanarak artmasını arzuladıklarını dile getiren Başkan Aktaş, “Bursa sanayisi, tarımı, doğasıyla meşhur oluduğu gibi şampiyon Bursaspor’un da şehridir. İnşallah önümüzde kongremiz var. Bu sene ligde kalıyoruz. Bursaspor’u eski başarılarına ulaşmış şekilde tekrar herkese göstereceğiz. Kulüplerimizin renkleri farklı olabilir ama bizler yeşil beyaza gönül vermiş şehiriz. Ortak paydamız Bursaspor’dur. Kulüplerimize tekrar başarılar diliyorum” diye konuştu.

Hedef 25 bin aktif sporcu

Bursa Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Osman Kılıç, Bursa’nın amatör sporlar için önemli bir şehir olduğunu söyledi. Pandemi döneminde büyük sıkıntılar yaşadıklarını anlatan Osman Kılıç, pandemi öncesinde Bursa’nın Türkiye’de oynanan futbol müsabakalarının iki katına ev sahipliği yaptığını belirtti. Bursa’nın bu açıdan ciddi desteğe ihtiyaç duyduğunu ifade eden Kılıç, “Bursa’da yaklaşık 1100 antrenör, 400 hakem, 240 tane spor kulübü, 5000 tane yönetici, 20 bin lisanslı sporcu aktif olarak bulunuyor. Tesis ihtiyaçlarımızı belediyelerimizin ve Bakanlığımızın destekleriyle kapatıyoruz. 15 sene önce 56 sahada futbolun oynandığını Bursa’da, bugün 52 tane sahana futbol oynatılıyor. Bursa olarak bizler çok şanslıyız. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, her konuda yanımızda oluyor. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu zaten sürekli bizleri destekliyor. Hedefimiz, seneye aktif sporcu sayısını 25 bine, müsabaka sayısını ise 10 bine çıkarmak. Bizlere bu imkanları sağlayan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Konuşmaların ardından Bakan Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Başkan Alinur Aktaş’ın yanı sıra protokol üyeleri tarafından amatör spor kulüplerine temsili yardım çekleri teslim edildi ve hatıra fotoğrafı çekildi.

