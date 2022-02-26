Bursa'da yaşayan Ukraynalı vatandaşlarından 'Rusya' protestosu

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Bursa'da yaşayan Ukraynalı ve Bursalılar Rusya'yı protesto etti.

Bursa'nın Nilüfer ilçesi Mikolayiv Barış parkında düzenlenen basın açıklamasına, Bursa'da yaşayan Ukraynalılar katıldı. Türkiye ve Ukrayna bayraklarının yanında çeşitli dövizler taşıyan 200 kişilik grup, 'Savaşa hayır', 'Katil Putin Ukrayna’dan defol', 'Ankara, Kiev omuz omuza', 'Yaşa Türkiye yaşa Ukrayna'sloganları attı. Kalabalık, Rusya'nın Ukrayna'ya harekatını protesto ederken, bazı kişilerin gözyaşı döktüğü görüldü. Basın açıklaması öncesi Ukrayna’da hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu.

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