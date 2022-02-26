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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gürsu Gençlik Merkezi ile Bursa Uludağ Üniversitesi Genç Ofisi açıldı

İHA

Gürsu Gençlik Merkezi ile Bursa Uludağ Üniversitesi Genç Ofisi, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun katılımıyla hizmete açıldı.

Gürsu Gençlik Merkezi ile Bursa Uludağ Üniversitesi Genç Ofisi açıldı

Gürsu Gençlik Merkezi ile Bursa Uludağ Üniversitesi Genç Ofisi, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun katılımıyla hizmete açıldı.
Osmanlı mimarisine sahip olan Gürsu Gençlik Merkezi, 692 metrekarelik inşaat alanına 332 metrekarelik bina olarak inşa edilirken, gençlerin, eğitim, kültür, sanat alanlarında çeşitli eğitimler alabileceği, kültürel faaliyet yapabileceği önemli bir merkez olacak. Merkez bünyesinde, dans ve folklör salonu, müzik işliği, öğretmenler odası, idari ofis, 2 adet derslik, bilgisayar işliği, plastik sanatları işliği, kütüphane, zeka oyunları işliği, el sanatları işliği ve resim işliği yer alacak.
Gençlik merkezi açılışında ilçe halkına seslenen Bakan Kasapoğlu, “Gürsu’nun güzel gençleri ve halkı için hayırlı uğurlu olsun. Herkesin bildiği gibi, bazıları istemeyiz diye karşı çıkmışlar. Ama biz ne diyoruz. Onlar istemese de karşı çıksalar da engellemeye çalışsalar da, bu millete hizmetten vazgeçmeyeceğiz. Bugün olduğu gibi en güzel yatırım ve hizmetlerle buluşturmaya devam edeceğiz” dedi.
Gürsu’da kültürel yaşamın zenginleşmesini sağlamak hedefiyle birçok faaliyet gerçekleştirdiklerini belirten Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, Gençlik Merkezi’nin ilk adımlarının atıldığı günlerde, muhalefetten gelen tepkilere değinerek, “Gençlik Merkezi’mizin oluşturulduğu alanın kazanılmasıyla ilgili 7 yıldır verdiğimiz mücadeleyi başardık ve bugün hizmet veren bu merkezimize kavuştuk. O gün istemeyiz diyenler bugün teşekkür ediyorlar. Gürsu halkı inandı biz inandık ve Allah’a şükür başardık. Yine Sağlık Bakanlığı’mızın ilçemize kazandırdığı Spor Fabrika’mız da, halı sahalarımız da yoğun taleple hizmet vermekte. İlçemize verdikleri hizmet desteği için Gençlik ve Spor Bakanlığı’mıza, hemşehrilerim adına teşekkür ediyorum. Gençlik Merkezi’mizin faaliyete başlamasıyla, ilçemizin kültürel etkinlik olanakları konusundaki mekan eksikliğini gidermiş olduk. Geleceğin Gürsusunu oluşturma yolunda hayata geçirdiğimiz projelerimizden biri olan Gençlik Merkezi’miz ile Gürsu’muzun çağdaş kent kimliğine bir zenginlik daha katmış olduk. Sosyal belediyeciliğin gereği olarak gençlerimizin sahip oldukları enerjiyi faydalı uğraşlar için kullanmaları, dünya vizyonuyla gelişen nesiller olmaları yönünde birçok hizmet sunmaktayız. Gençlerimize kültürel etkinlik alanlarında sosyal yaşamın içerisinde olma imkanı sunan Gençlik Merkezi’mizin hayırlı olmasını diliyorum” dedi.
Bursa ve Gürsu protokolünün üyeleri ve Gürsulu başarılı sporcuların katılımıyla gerçekleştirilen açılış töreni sonrasında katılımcılar Gürsu Gençlik Merkezi’ni gezdi.
AK Parti Bursa İl Başkanlığı'nı ziyaretinde partililere seslenen Bakan Kasapoğlu, “85 milyonun refahı, huzuru başta olmak üzere gerektiğinde dünyanın beşten büyük olduğu mesajını veren bir liderin ve o liderle yol yürüyen insanlar olarak çok çalışma, çok gayret etme sorumluluğumuz var. Hak ile batılın mücadelesinde, iyi ile kötünün mücadelesinde her zaman zorluklar, engeller olacak, kumpaslar olacak. Gerektiğinde bunları bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da birer birer bertaraf edeceğiz. Teşkilatların bu anlamda özverisi ve gayreti bizlerin en büyük zenginliği, avantajıdır. Bursa'nın 2023'te Cumhur İttifakı'nın zaferi için öncü olacaktır. Sandıkları patlatarak, zaferimizi taçlanmasında yine öncü misyonu hep birlikte üstleneceğiz. Bursa'mızın başta gençleri olmak üzere, kadınlar başta olmak üzere hizmetlerden, faaliyetlerden, yatırımlardan öncelikli olarak faydalanması, onların bu anlamda tercihleri bizler için çok önemli. Kadınlarla ve gençlerle fırsat eşitliği temelinde yapacağımız yeni çalışmalarla bakanlık olarak çıtamızı yükselteceğiz" dedi.
Bursa'da gerçekleştirdikleri hizmetlerde emeği olanlara teşekkür eden Bakan Kasapoğlu, yatırım ve hizmetlerinin süreceğini kaydetti. Toplantıda AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan da bir selamlama konuşması yaparken, etkinliğe AK Parti Bursa milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ve teşkilat üyeleri katıldı.
Bakan Kasapoğlu, son olarak ise Bursa Uludağ Üniversitesi Genç Ofisi’nin açılışını gerçekleştirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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