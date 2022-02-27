Bakan Kasapoğlu'ndan uyumayan kütüphaneye tam not Gençlik ve spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: "Türkiye'nin en büyük 3'üncü gençlik merkezini Yıldırım'a kazandırıyoruz"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Kasapoğlu'ndan uyumayan kütüphaneye tam not Gençlik ve spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: "Türkiye'nin en büyük 3'üncü gençlik merkezini Yıldırım'a kazandırıyoruz"

İHA

Bakan Kasapoğlu'ndan uyumayan kütüphaneye tam not Gençlik ve spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: "Türkiye'nin en büyük 3'üncü gençlik merkezini Yıldırım'a kazandırıyoruz"

Bursa'da Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nu ‘Uyumayan Kütüphane’de ağırladı.
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bursa ziyaretleri kapsamında, Yıldırım Belediyesi Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphanesi’nde ders çalışan öğrencilere sürpriz bir ziyarette bulundu. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’ın ev sahipliğinde düzenlenen Uyumayan Kütüphane ziyaretine, Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun yanı sıra Bursa Valisi Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan ve Yıldırım İlçe Başkanı Ali Erbay, Gençlik ve Spor İl Müdürü Salih Başparmak, Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Süleyman Şahin ve AK Parti temsilcileri katıldı. Geçtiğimiz yıl Türkiye Cumhuriyeti son Başbakanı, 28’inci dönem TBMM Başkanı Binali Yıldırım’ın katılımıyla hizmete açılan ve Türkiye’nin örnek projelerden biri olan ‘Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphanesi’nde gençlerle bir araya gelip onlarla sohbet eden Bakan Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, öğrencilerin dersleri hakkında bilgiler aldı, kariyer planlamaları konusunda da tecrübelerini paylaştı. Öncesinde bir toplantı salonu olan bu mekânı, kütüphane haline getirip hizmete açarak 365 gün 24 saat yaşayan bir kütüphaneye çevirdikleri için Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’ı takdir eden Bakan Kasapoğlu, “Güzel ülkemizin geleceğine katkılar sunma noktasında verdikleri gayretlerden ötürü Yıldırım Belediye Başkanımız Oktay Yılmaz’ı kutluyorum ve gençlerimize muvaffakiyetler diliyorum. Bizlerle ufak bir ders molası veren çalışkan gençlerimize misafirperverlik gösterdikleri için teşekkür ediyorum ve kendilerini yakın zamanda Ankara’ya bekliyorum” dedi.
“Türkiye'nin en büyük 3'üncü gençlik merkezini Yıldırım'da açıyoruz"
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Karapınar Mahallesi’ne kazandırılacak olan Yıldırım Gençlik ve Spor Merkezi'nde devam eden çalışmalarda sona yaklaşıldığının müjdesini veren Bakan Kasapoğlu, “Türkiye’nin en büyük 3’üncü gençlik merkezini Yıldırım'a kazandırıyoruz. 5 bin metrekarelik bir alana sahip olan Yıldırım Gençlik ve Spor Merkezi, yalnızca bir spor merkezi değil, salonlarıyla, derslikleriyle, kütüphanesiyle, bilişim atölyeleri ile beraber gençlerin buluşma noktası olacak bir mekân. Merkezimizde çalışmalarda sona yaklaşılıyor. Tamamlandığında gençlerimizin kişisel gelişimlerine ve sosyalleşmelerine katkı sağlayacak. Hizmete hazır hale getirmek için ekiplerimiz tüm hızıyla çalışmalarını sürdürüyor” sözlerini kullandı.
365 Gün 7/24 hizmet
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nu ‘Uyumayan Kütüphane’de ağırladıkları için memnuniyet duyduklarını belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Şehir deyince bizim aklımıza beton binalar değil insanın kendisi geliyor. Bunun için insana dokunacak işleri önemsiyoruz ve bu doğrultuda çalışmaları hayata geçiriyoruz. Uyumayan Kütüphane’miz yapılmadan önce bu mekân toplantı salonu olarak kullanılmaktaydı. Bizler de Yıldırım Belediyesi olarak haftada ortalama 1 saat kullanılan bu mekânı 365 gün 24 saat dolu dolu kullanılabilecek yer haline getirdik. Kütüphanemiz, kolay lokasyonu, özel ikramları, zengin kitap çeşidi ve konforlu ortamı ile Bursa’nın dört bir yanından genci kucaklıyor. Ayrıca kütüphanemiz, misafirlerine ders çalışma, kitap okuma ve araştırma yapma imkânı sunarken yine bünyesinde verilen ücretsiz eğitimler ile de gençlerin geleceğe emin adımlarla hazırlanmasına katkı sağlıyor. Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphane’miz hizmete açıldığı 1 Şubat 2021’den bu yana 200 bini aşkın genci bir araya getirdi. Hâl böyle iken gençlerimizden gelen talebin fazla olması bizleri ilçeye yeni kütüphaneler ve sosyal yaşam alanları kazandırmak için harekete geçirdi. İnşallah Barış Manço Kütüphanesi’ni de 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nda gençlerimizin hizmete sunacağız. Öte yandan Gençlik ve Spor Bakanlığımızın desteğiyle ilçemize kazandıracağımız Yıldırım Gençlik ve Spor Merkezi’ni de yakın zamanda asıl sahipleri olan gençlerimize teslim edeceğiz. Yıldırım’ın geleceği için tüm gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz. Ben Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na bizlere ve gençlere olan desteklerinden ötürü teşekkür ediyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çatalla yazı yazdı, dünyada milyonlarca kez izlendi
YEREL HABERLER Çatalla yazı yazdı, dünyada milyonlarca kez izlendi
Nilüferli çocuklar ilk kez Uludağ ile tanıştı
YEREL HABERLER Nilüferli çocuklar ilk kez Uludağ ile tanıştı
Bursa'da panelvan aracın el frenini çekmeyi unuttu, başka bir araca çarparak durabildi
YEREL HABERLER Bursa'da panelvan aracın el frenini çekmeyi unuttu, ...
Resmi tatil izni başka günle değiştirilemeyecek Denkleştirme iznine Yargıtay’dan itiraz geldi
YEREL HABERLER Resmi tatil izni başka günle ...
Derya´nın, 'cinsel istismar' suçlamasını HTS kayıtları doğrulamadı, beraat çıktı
YEREL HABERLER Derya´nın, 'cinsel istismar' suçlamasını HTS ...
Bakan Kasapoğlu: Ülkemizin spor çıtasını çok daha yukarılara taşıyacaklar (3)
YEREL HABERLER Bakan Kasapoğlu: Ülkemizin spor çıtasını çok daha ...
Gürsu Gençlik Merkezi ile Bursa Uludağ Üniversitesi Genç Ofisi açıldı
YEREL HABERLER Gürsu Gençlik Merkezi ile Bursa Uludağ Üniversitesi ...
Bursa'da müstakil ev alev alev yandı
YEREL HABERLER Bursa'da müstakil ev alev alev yandı
Bursa'da yaşayan Ukraynalı vatandaşlarından 'Rusya' protestosu
YEREL HABERLER Bursa'da yaşayan Ukraynalı vatandaşlarından 'Rusya' ...
Uludağ yolunda tatil dönüşü kaza: 4 yaralı
YEREL HABERLER Uludağ yolunda tatil dönüşü kaza: 4 yaralı
Bursa Büyükşehir’den amatöre büyük destek
YEREL HABERLER Bursa Büyükşehir’den amatöre büyük destek
Bakan Kasapoğlu: Ülkemizin spor çıtasını çok daha yukarılara taşıyacaklar (2)
YEREL HABERLER Bakan Kasapoğlu: Ülkemizin spor çıtasını çok daha ...
Ak Partili gençlerin toplantısına Tayyip Erdoğan sürprizi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "2023'de burçlara bayrağımızı yeniden dikeceğiz" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursalı gençlerle telefonda bir araya geldi
YEREL HABERLER Ak Partili gençlerin toplantısına Tayyip Erdoğan sürprizi. ...
Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan Bursa'ya 400 milyon TL'lik yatırım
YEREL HABERLER Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan Bursa'ya 400 milyon ...
Bakan Kasapoğlu: Ülkemizin spor çıtasını çok daha yukarılara taşıyacaklar
YEREL HABERLER Bakan Kasapoğlu: Ülkemizin spor çıtasını çok daha ...
Bursaspor’da Olağan İdari ve Mali Genel Kurul gerçekleşti Yeşil-beyazlı kulübün borcu 824 milyon 653 bin TL olarak açıklandı
YEREL HABERLER Bursaspor’da Olağan İdari ve Mali Genel Kurul ...
Bakan Kasapoğlu: Ülkemizin spor çıtasını çok daha yukarılara taşıyacaklar
YEREL HABERLER Bakan Kasapoğlu: Ülkemizin spor çıtasını çok daha ...
Bursaspor’da Boluspor maçı hazırlıkları devam ediyor
YEREL HABERLER Bursaspor’da Boluspor maçı hazırlıkları devam ediyor
Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan Bursa’ya yatırım yağmuru
YEREL HABERLER Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan Bursa’ya yatırım ...
Özel Hayat Hastanesi 44 yaşında
YEREL HABERLER Özel Hayat Hastanesi 44 yaşında
Ahşap yakma sanatı Yıldırım’da yaşatılıyor
YEREL HABERLER Ahşap yakma sanatı Yıldırım’da yaşatılıyor
Aç kalan geyikleri elleriyle besliyorlar
YEREL HABERLER Aç kalan geyikleri elleriyle besliyorlar
Bursa Uludağ yolunda feci kaza: 3 yaralı
YEREL HABERLER Bursa Uludağ yolunda feci kaza: 3 yaralı
Aç kalan geyikleri elleriyle besliyorlar
YEREL HABERLER Aç kalan geyikleri elleriyle besliyorlar

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.