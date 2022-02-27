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Gürsu Gençlik Merkezi’ne coşkulu açılış Başkan Mustafa Işık: “Geleceğin Gürsu'sunu oluşturuyoruz”

İHA

Gürsu Gençlik Merkezi’ne coşkulu açılış Başkan Mustafa Işık: “Geleceğin Gürsu'sunu oluşturuyoruz”

Gürsu Gençlik Merkezi, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun katılımıyla gerçekleştirilen coşkulu törenle hizmete açıldı.
Gürsu Belediyesi’nce tedarik edilen alan üzerinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nca inşa edilen “Gençlik Merkezi”yle Gürsulu gençler, eğitim, kültür ve sanat alanlarında birçok faaliyeti yapma imkanına kavuşmuş oldu.
Gürsu Gençlik Merkezi’nin açılış kurdelesini kesen Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, hizmetleri istemeyenler, engel çıkaranlar olsa da millete hizmetten vazgeçmeyeceklerini vurgulayarak “Biz milletimizi, gençlerimizi, halkımızı, en güzel hizmetlerle, işte görüldüğü gibi buluşturmaya devam edeceğiz. Ben özellikle değerli belediye başkanıma, değerli milletvekillerimize, bu anlamdaki çabaları katkıları için teşekkür ediyorum. Gençlerimiz için ne gerekiyorsa her türü imkanı onlar için seferber etmeye hazırız. Gürsu’nun güzel gençleri ve halkı için hayırlı uğurlu olsun” dedi.
"Geleceğin Gürsu'sunu oluşturuyoruz"
Gürsu’da kültürel yaşamın zenginleşmesini sağlamak amacıyla birçok faaliyet gerçekleştirdiklerini belirten Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, Gençlik Merkezi’nin ilk adımlarının atıldığı günlerde, muhalefetten gelen tepkilere değinerek, “Gençlik Merkezi’mizin oluşturulduğu alanın kazanılmasıyla ilgili 7 yıldır verdiğimiz mücadeleyi başardık ve bugün hizmet veren bu merkezimize kavuştuk. O gün istemeyiz diyenler bugün teşekkür ediyorlar. Gürsu halkı inandı, biz inandık ve Allah’a şükür başardık. Yine Sağlık Bakanlığı’mızın ilçemize kazandırdığı Spor Fabrika’mız da, halı sahalarımız da yoğun taleple hizmet vermekte. İlçemize verdikleri hizmet desteği için Gençlik ve Spor Bakanlığı’mıza, hemşehrilerim adına teşekkür ediyorum. Gençlik Merkezi’mizin faaliyete başlamasıyla, ilçemizin kültürel etkinlik olanakları konusundaki mekan eksikliğini gidermiş olduk. Geleceğin Gürsusunu oluşturma yolunda hayata geçirdiğimiz projelerimizden biri olan Gençlik Merkezi’miz ile Gürsu’muzun çağdaş kent kimliğine bir zenginlik daha katmış olduk. Sosyal belediyeciliğin gereği olarak gençlerimizin sahip oldukları enerjiyi faydalı uğraşlar için kullanmaları, dünya vizyonuyla gelişen nesiller olmaları yönünde birçok hizmet sunmaktayız. Gençlerimize kültürel etkinlik alanlarında sosyal yaşamın içerisinde olma imkanı sunan Gençlik Merkezi’mizin hayırlı olmasını diliyorum” dedi.
Bursa Valisi Yakup Canbolat, AK Parti Bursa milletvekilleri Hakan Çavuşoğlu, Osman Mesten, Muhammet Müfit Aydın, Atilla Ödünç, Vildan Yılmaz Gürel, Ahmet Kılıç, Gürsu İlçe Kaymakamı Naif Yavuz, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, siyasi parti temsilcileri, meclis üyeleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşları ve kamu kurum temsilcileri, başarılı sporcular ile Gürsulular’ın katılımıyla gerçekleştirilen açılış töreni sonrasında katılımcılar Gürsu Gençlik Merkezi’ni gezdi.
Cemal Çayırcı ve grubunun ezgileriyle coşulan açılışta, Gürsu gençlerinin gelişiminde yol haritalarını belirlemelerine destek olmak hedefiyle oluşturulan Gürsu Belediyesi Kollektif Kariyer Merkezi ve Gürsu Belediyesi Eurodesk Temas Noktası’nın çalışmalarının tanıtıldığı stand da yer aldı.
Osmanlı mimarisine sahip olan Gürsu Gençlik Merkezi, 692,74 m’lik inşaat alanında 332,02 m’lik bina olarak inşa edildi.
Gençlik Kültür Merkezi, gençlerin, eğitim, kültür, sanat alanlarında çeşitli eğitimler alabileceği, kültürel faaliyet yapabileceği önemli bir merkez olarak oluşturuldu. Merkez bünyesinde; dans ve folklör salonu, müzik işliği, loby ve bekleme odası, öğretmenler odası, idari ofis, 2 adet derslik, bilgisayar işliği, plastik sanatları işliği, kütüphane, zeka oyunları işliği, el sanatları işliği ve resim işliği yer almakta.

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