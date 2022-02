Bursaspor'un 30'uncu başkanı Ömer Furkan Banaz oldu

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA) Bursaspor Futbol Kulübü'nün 30'uncu Başkanı Ömer Furkan Banaz oldu. Banaz yaptığı konuşmada, "Bursaspor sevdalıları olarak silkelenip kendimize gelmeliyiz. Toparlanmaya ihtiyacımız var" derken, Hayrettin Gülgüler yönetimi ibra edilmedi.

Bursaspor Kulübü´nün Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı, Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu´nda gerçekleştirildi. Az sayıda katılımın olduğu kongrede Ömer Furkan Banaz tek aday olarak seçime girdi. Kongrede önceki dönem başkanı Hayrettin Gülgüler ve yönetiminin faaliyet raporları okunurken, kongre üyeleri tarafından zaman zaman tepkiler yükseldi. Kongrede Hayrettin Gülgüler ve yönetimi üyeler tarafından oy birliği ile ibra edilmedi.

195 imza ile açılan Olağanüstü Genel Kurul'da konuşma yapan Banaz, Bursaspor'un çok büyük emeklerle buralara geldiğini belirterek, "Bursaspor´un ilk başkanından bugünlerine gelinceye kadar herkesi şükranla anıyorum. Emeği sömürenleri ise anmam kimse tarafından beklenmesin. Biz tarihimiz boyunca önemli başarılar elde ettik. Geçmişten ilham almadıkça, geleceğe yürünemez. Gerekli desteklerle, taviz vermeden yarınları inşa edeceğiz. Kulüpteki açmazlar ortadadır. Bu açmazların çıkmazı için 4 senede 4 başkan değiştirdik. Herkesin ortak görüşü, Bursaspor´un bulunduğu durumu hak etmediğidir. Bu durumu tersine çevirebilmek için farklı metotlarla hareket edeceğiz" dedi.

"SİLKELENİP KENDİMİZE GELMELİYİZ"

Önlerinde büyük engellerin olduğunu, ama bunları aşacaklarını söyleyen Ömer Furkan Banaz, şöyle konuştu:

"Genç bir ekibiz. Bize umutla bakanlar kadar, şüphe ile bakanlar da var. Bütün inisiyatif ve imtiyazımızı kullanarak var gücümüzle çalışacağız. Kulübümüzün 1 lira geliri dahi yok. Taraftarımızdan, Spor Toto´dan gelenler hep borçlara gidiyor. Önce mali tabloyu düzeltmemiz gerekiyor. Camiamızın yüzünü güldürmek istiyoruz. Türk spor camiasına tekrardan güven vermek istiyoruz. Bunu gerçekleştirebilmek sadece yönetim değişikliği ile olacak bir şey değil. Herkesin devreye girmesi gerekiyor. Bu zorlu süreçte her kesime ve herkese sorumluluk düşüyor. Özellikle taraftarımızın takımımıza güç veren birlikteliğine ihtiyacımız var. Bursaspor sevdalıları olarak silkelenip kendimize gelmeliyiz. Toparlanmaya ihtiyacımız var. Düştüğümüz yerden kalkmaya, dağılıp gitmemek için tekrar toparlanmaya ihtiyacımız var. Biz bu birlik beraberliği tekrar inşa edeceğiz. Taraftarımızın içi rahat olsun. Bursasporumuzun marka değerini yükseltecek bir yolcuğa çıkıyoruz. Destekleri ile bize güç veren Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş ve camiamızın önde gelenlerine teşekkür etmek istiyoruz. Bursaspor´un gerçek sahipleri onu yaşatanlardır. 'Türkiye sevdamız, Bursaspor aşkımız' diyerek yola çıkıyoruz. Tüm taraftarımıza hayırlı olsun."

ALİNUR AKTAŞ: BURSASPORLULUĞUMU TARTIŞMAYA BAŞLADILAR

Genel kurulda Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da bir konuşma yaptı. Aktaş, "Üzülerek söylüyorum, birçok konuda olduğu gibi Bursaspor´da da hatıraları anlatıyoruz. Şu an Bursaspor nerede? Neden bu durumda? Bundan sonraki süreçte neler olması gerektiği ile alakalı bir şey konuşulmuyor. Ben Bursasporluyum. Bunu nasıl ispatlayacağım? Sosyal medyada, klavyenin başında benim Bursasporluluğumu tartışmaya başladılar. Benim çocukluğumda ağladığım günler oldu. Kimse, `Alinur Aktaş, şu teknik direktörü tavsiye etti, şu futbolcuyu söyledi´ diyemez. Kıymetli kardeşlerim bu şehrin sorunları var. Tüm konularda çok kurumsal adımlar atmamız gerekiyor. Sabahtan akşama kadar bunları düşünüyorum. Ama benim ne pozisyonum olursa olsun ben Bursasporluyum. Fakat ben Büyükşehir Belediye Başkanıyım. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor fark etmez. Bütün taraftarlara saygı duymak zorundayım" diye konuştu.

"BURSASPOR ÜZERİNDEN SİYASET ASLA YAPILMAYACAK"

Hali hazırda Bursaspor'un yönetiminin bulunmadığını belirten Aktaş, "Bursaspor´un yönetimi yok şu anda. Ben kimseyi eleştirmek de istemiyorum. Bursaspor´un hocası açıklama yaptı. 'Hiç kimse de olmasa biz takımı yalnız bırakmayacağız' dedi. Hocaya sordum, `Sen neye güvenerek bu açıklamayı yaptın?´ dedim. Hocam da bana, `Sana güveniyorum´ dedi. Kendisiyle de daha önce konuşmadım, görüşmedim. Beni çok kişi aradı. Ağlayanlar oldu. `Allah aşkına Bursaspor´u sahipsiz bırakma´ dediler. Sonra duruma baktık. 60 yıllık kulüp için çok kötü bir şey ama yapacak bir şey yok. 3 milyon TL´ye tahta açılıyor dediler. Öyle bir şey yok! Sonra da `Parayı nerden buldu?´ dediler. Ben tüyü bitmemiş yetimlerin parasını Bursaspor´a yediremem. Ona göre girişimlerimiz oldu ve bazı şeyleri hallettik. Bursaspor üzerinden siyaset asla yapılmayacak. Kimseden alkış beklemiyorum. Biz işimizi bunun için yapmıyoruz" şeklinde konuştu.

"KENDİ EVLATLARIMIZA GÜVENECEĞİZ"

Balıkesirspor ve Eskişehirspor gibi kulüplerin zor günler geçirdiğini ifade eden Aktaş, "130 milyon lira borcu olan Balıkesirspor, 300 milyon lira borcu olan Eskişehirspor gidiyor. Gençlerbirliği dahi can çekişiyor. Bu işin sürdürebilirlik kısmı çok önemli. Ömer Furkan Banaz´la görüştüm başkanlık konusunu teklif ettim. Çok da güzel liste oluşturdu. Ne yapılması bekleniyor? 20-30 milyon lira helal parasını mı vermesini bekliyorsunuz? Ömer Furkan Banaz´a da yönetimine de söyledim. Bundan sonra Bursaspor´a geri alınmak üzere para verilmeyecek. Bizim 900 milyon lira civarında borcumuz var. Tüm gelirler temlikli. Bursaspor´un Vakıfköy´den başka çaresi yok. 3 milyon nüfusu olan bir Bursa var. Kendi evlatlarımıza güveneceğiz. Güvendik, güzel işler de oldu. Ama 600-700 milyon liraya pazarlayacağımıza, 60-70 milyon liraya sattık. Ben Bursaspor için bir yer aranacaksa ararım. Bursaspor´un geliri, borcunun faizinin 3´te 1´ini karşılıyor. Otopark konusunda bile beni eleştirdiler. Konular o kadar farklı ki inanamazsınız. Bursaspor bir sevdadır, aşktır. Bu sevda elimizden uçup gitmesin. Ortada bir takım ve borçları var. `Büyükşehir Belediyespor yapmak istiyorlar´ diyor. Bizim binlerce sporcumuz var. Ben burada olduğum sürece futbol branşımız da olmayacak. Çok kıymetli işler yapıyoruz. Artık acı gerçekleri kabul edip bu doğrultuda herkes üzerine düşen vazifeyi yapacak" dedi.

"BURSASPOR´U SEVİYORSANIZ MAÇA GELİN"

Bursaspor'un küme düşme potasında olduğunun altını çizen Aktaş, "Hiçbir şeyin artık şakası yok. Bursaspor küme düşme potasında. Üstümüzdeki takımlarla da farklar oluşmaya başladı. Bursaspor´u seviyorsanız maça gelin. Biletini al, maça gir. Bu takıma güç ver, destek ver. Eğer birlik olursak 3-4 sene sonra ne kadar güzel bir iş yaptık, diyebiliriz. Bursaspor hepimizin. Stadyumu neden 30-40 bin kişi ile doldurmayalım. Yapar mıyız? Çok rahat yaparız. Böylesine zorlu süreçte Bursaspor´a sahip çıkan herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından tek aday olarak seçimlere giren Ömer Furkan Banaz, yapılan açık oylamayla Bursaspor'un 30'uncu başkanı seçildi. Banaz´ın mazbata töreni yarın Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri´nde saat 11.00´de gerçekleşecek. (DHA)

2022-02-27



