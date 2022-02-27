Bursaspor'un 30'uncu başkanı Ömer Furkan Banaz oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursaspor'un 30'uncu başkanı Ömer Furkan Banaz oldu

DHA

Bursaspor'un 30'uncu başkanı Ömer Furkan Banaz oldu


Mehmet İNAN/BURSA, (DHA) Bursaspor Futbol Kulübü'nün 30'uncu Başkanı Ömer Furkan Banaz oldu. Banaz yaptığı konuşmada, "Bursaspor sevdalıları olarak silkelenip kendimize gelmeliyiz. Toparlanmaya ihtiyacımız var" derken, Hayrettin Gülgüler yönetimi ibra edilmedi.
Bursaspor Kulübü´nün Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı, Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu´nda gerçekleştirildi. Az sayıda katılımın olduğu kongrede Ömer Furkan Banaz tek aday olarak seçime girdi. Kongrede önceki dönem başkanı Hayrettin Gülgüler ve yönetiminin faaliyet raporları okunurken, kongre üyeleri tarafından zaman zaman tepkiler yükseldi. Kongrede Hayrettin Gülgüler ve yönetimi üyeler tarafından oy birliği ile ibra edilmedi. 
195 imza ile açılan Olağanüstü Genel Kurul'da konuşma yapan Banaz, Bursaspor'un çok büyük emeklerle buralara geldiğini belirterek, "Bursaspor´un ilk başkanından bugünlerine gelinceye kadar herkesi şükranla anıyorum. Emeği sömürenleri ise anmam kimse tarafından beklenmesin. Biz tarihimiz boyunca önemli başarılar elde ettik. Geçmişten ilham almadıkça, geleceğe yürünemez. Gerekli desteklerle, taviz vermeden yarınları inşa edeceğiz. Kulüpteki açmazlar ortadadır. Bu açmazların çıkmazı için 4 senede 4 başkan değiştirdik. Herkesin ortak görüşü, Bursaspor´un bulunduğu durumu hak etmediğidir. Bu durumu tersine çevirebilmek için farklı metotlarla hareket edeceğiz" dedi.
"SİLKELENİP KENDİMİZE GELMELİYİZ"
Önlerinde büyük engellerin olduğunu, ama bunları aşacaklarını söyleyen Ömer Furkan Banaz, şöyle konuştu:
"Genç bir ekibiz. Bize umutla bakanlar kadar, şüphe ile bakanlar da var. Bütün inisiyatif ve imtiyazımızı kullanarak var gücümüzle çalışacağız. Kulübümüzün 1 lira geliri dahi yok. Taraftarımızdan, Spor Toto´dan gelenler hep borçlara gidiyor. Önce mali tabloyu düzeltmemiz gerekiyor. Camiamızın yüzünü güldürmek istiyoruz. Türk spor camiasına tekrardan güven vermek istiyoruz. Bunu gerçekleştirebilmek sadece yönetim değişikliği ile olacak bir şey değil. Herkesin devreye girmesi gerekiyor. Bu zorlu süreçte her kesime ve herkese sorumluluk düşüyor. Özellikle taraftarımızın takımımıza güç veren birlikteliğine ihtiyacımız var. Bursaspor sevdalıları olarak silkelenip kendimize gelmeliyiz. Toparlanmaya ihtiyacımız var. Düştüğümüz yerden kalkmaya, dağılıp gitmemek için tekrar toparlanmaya ihtiyacımız var. Biz bu birlik beraberliği tekrar inşa edeceğiz. Taraftarımızın içi rahat olsun. Bursasporumuzun marka değerini yükseltecek bir yolcuğa çıkıyoruz. Destekleri ile bize güç veren Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş ve camiamızın önde gelenlerine teşekkür etmek istiyoruz. Bursaspor´un gerçek sahipleri onu yaşatanlardır. 'Türkiye sevdamız, Bursaspor aşkımız' diyerek yola çıkıyoruz. Tüm taraftarımıza hayırlı olsun."
ALİNUR AKTAŞ: BURSASPORLULUĞUMU TARTIŞMAYA BAŞLADILAR
Genel kurulda Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da bir konuşma yaptı. Aktaş, "Üzülerek söylüyorum, birçok konuda olduğu gibi Bursaspor´da da hatıraları anlatıyoruz. Şu an Bursaspor nerede? Neden bu durumda? Bundan sonraki süreçte neler olması gerektiği ile alakalı bir şey konuşulmuyor. Ben Bursasporluyum. Bunu nasıl ispatlayacağım? Sosyal medyada, klavyenin başında benim Bursasporluluğumu tartışmaya başladılar. Benim çocukluğumda ağladığım günler oldu. Kimse, `Alinur Aktaş, şu teknik direktörü tavsiye etti, şu futbolcuyu söyledi´ diyemez. Kıymetli kardeşlerim bu şehrin sorunları var. Tüm konularda çok kurumsal adımlar atmamız gerekiyor. Sabahtan akşama kadar bunları düşünüyorum. Ama benim ne pozisyonum olursa olsun ben Bursasporluyum. Fakat ben Büyükşehir Belediye Başkanıyım. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor fark etmez. Bütün taraftarlara saygı duymak zorundayım" diye konuştu.
"BURSASPOR ÜZERİNDEN SİYASET ASLA YAPILMAYACAK"
Hali hazırda Bursaspor'un yönetiminin bulunmadığını belirten Aktaş, "Bursaspor´un yönetimi yok şu anda. Ben kimseyi eleştirmek de istemiyorum. Bursaspor´un hocası açıklama yaptı. 'Hiç kimse de olmasa biz takımı yalnız bırakmayacağız' dedi. Hocaya sordum, `Sen neye güvenerek bu açıklamayı yaptın?´ dedim. Hocam da bana, `Sana güveniyorum´ dedi. Kendisiyle de daha önce konuşmadım, görüşmedim. Beni çok kişi aradı. Ağlayanlar oldu. `Allah aşkına Bursaspor´u sahipsiz bırakma´ dediler. Sonra duruma baktık. 60 yıllık kulüp için çok kötü bir şey ama yapacak bir şey yok. 3 milyon TL´ye tahta açılıyor dediler. Öyle bir şey yok! Sonra da `Parayı nerden buldu?´ dediler. Ben tüyü bitmemiş yetimlerin parasını Bursaspor´a yediremem. Ona göre girişimlerimiz oldu ve bazı şeyleri hallettik. Bursaspor üzerinden siyaset asla yapılmayacak. Kimseden alkış beklemiyorum. Biz işimizi bunun için yapmıyoruz" şeklinde konuştu.
"KENDİ EVLATLARIMIZA GÜVENECEĞİZ"
Balıkesirspor ve Eskişehirspor gibi kulüplerin zor günler geçirdiğini ifade eden Aktaş, "130 milyon lira borcu olan Balıkesirspor, 300 milyon lira borcu olan Eskişehirspor gidiyor. Gençlerbirliği dahi can çekişiyor. Bu işin sürdürebilirlik kısmı çok önemli. Ömer Furkan Banaz´la görüştüm başkanlık konusunu teklif ettim. Çok da güzel liste oluşturdu. Ne yapılması bekleniyor? 20-30 milyon lira helal parasını mı vermesini bekliyorsunuz? Ömer Furkan Banaz´a da yönetimine de söyledim. Bundan sonra Bursaspor´a geri alınmak üzere para verilmeyecek. Bizim 900 milyon lira civarında borcumuz var. Tüm gelirler temlikli. Bursaspor´un Vakıfköy´den başka çaresi yok. 3 milyon nüfusu olan bir Bursa var. Kendi evlatlarımıza güveneceğiz. Güvendik, güzel işler de oldu. Ama 600-700 milyon liraya pazarlayacağımıza, 60-70 milyon liraya sattık. Ben Bursaspor için bir yer aranacaksa ararım. Bursaspor´un geliri, borcunun faizinin 3´te 1´ini karşılıyor. Otopark konusunda bile beni eleştirdiler. Konular o kadar farklı ki inanamazsınız. Bursaspor bir sevdadır, aşktır. Bu sevda elimizden uçup gitmesin. Ortada bir takım ve borçları var. `Büyükşehir Belediyespor yapmak istiyorlar´ diyor. Bizim binlerce sporcumuz var. Ben burada olduğum sürece futbol branşımız da olmayacak. Çok kıymetli işler yapıyoruz. Artık acı gerçekleri kabul edip bu doğrultuda herkes üzerine düşen vazifeyi yapacak" dedi.
"BURSASPOR´U SEVİYORSANIZ MAÇA GELİN"
Bursaspor'un küme düşme potasında olduğunun altını çizen Aktaş, "Hiçbir şeyin artık şakası yok. Bursaspor küme düşme potasında. Üstümüzdeki takımlarla da farklar oluşmaya başladı. Bursaspor´u seviyorsanız maça gelin. Biletini al, maça gir. Bu takıma güç ver, destek ver. Eğer birlik olursak 3-4 sene sonra ne kadar güzel bir iş yaptık, diyebiliriz. Bursaspor hepimizin. Stadyumu neden 30-40 bin kişi ile doldurmayalım. Yapar mıyız? Çok rahat yaparız. Böylesine zorlu süreçte Bursaspor´a sahip çıkan herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından tek aday olarak seçimlere giren Ömer Furkan Banaz, yapılan açık oylamayla Bursaspor'un 30'uncu başkanı seçildi. Banaz´ın mazbata töreni yarın Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri´nde saat 11.00´de gerçekleşecek. (DHA)
DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Mehmet İNAN
2022-02-27 17:57:40

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş: “Bursaspor’un kurtuluşu Vakıfköy”
YEREL HABERLER Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş: ...
Bursaspor’un yeni başkanı Ömer Furkan Banaz oldu Hayrettin Gülgüler yönetimi ibra edilmedi
YEREL HABERLER Bursaspor’un yeni başkanı Ömer Furkan Banaz ...
Nilüferliler’e kandil simidi ikramı
YEREL HABERLER Nilüferliler’e kandil simidi ikramı
Eğitim-Bir-Sen 28 Şubat'ı unutmadı Başkan Ramazan Acar: “Yerli ve milli değerlere açıktan savaş açılmış 28 şubat darbesinin izleri silinmelidir”
YEREL HABERLER Eğitim-Bir-Sen 28 Şubat'ı unutmadı Başkan Ramazan ...
Bursa´da 3 katlı binanın teras katı alev alev yandı
YEREL HABERLER Bursa´da 3 katlı binanın teras katı alev alev yandı
Merinos Lokali’nde sona doğru
YEREL HABERLER Merinos Lokali’nde sona doğru
Bursa’da karma dövüş sanatları organizasyonu gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Bursa’da karma dövüş sanatları organizasyonu ...
Gürsu Gençlik Merkezi’ne coşkulu açılış Başkan Mustafa Işık: “Geleceğin Gürsu'sunu oluşturuyoruz”
YEREL HABERLER Gürsu Gençlik Merkezi’ne coşkulu açılış Başkan ...
Öğrenciler sanal gerçeklik turnuvasında yarıştı
YEREL HABERLER Öğrenciler sanal gerçeklik turnuvasında yarıştı
Fetih Müzesi’nde sanat dolu eğitim ‘Müzede eskiz atölye çalışması’
YEREL HABERLER Fetih Müzesi’nde sanat dolu eğitim ‘Müzede eskiz ...
Bursa’nın turizm rotası yeniden belirleniyor Eski Bursa’nın ortaya çıkmasına ortak akıl yön verecek
YEREL HABERLER Bursa’nın turizm rotası yeniden belirleniyor Eski ...
Bakan Kasapoğlu'ndan uyumayan kütüphaneye tam not Gençlik ve spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: "Türkiye'nin en büyük 3'üncü gençlik merkezini Yıldırım'a kazandırıyoruz"
YEREL HABERLER Bakan Kasapoğlu'ndan uyumayan kütüphaneye tam ...
Çatalla yazı yazdı, dünyada milyonlarca kez izlendi
YEREL HABERLER Çatalla yazı yazdı, dünyada milyonlarca kez izlendi
Nilüferli çocuklar ilk kez Uludağ ile tanıştı
YEREL HABERLER Nilüferli çocuklar ilk kez Uludağ ile tanıştı
Bursa'da panelvan aracın el frenini çekmeyi unuttu, başka bir araca çarparak durabildi
YEREL HABERLER Bursa'da panelvan aracın el frenini çekmeyi unuttu, ...
Resmi tatil izni başka günle değiştirilemeyecek Denkleştirme iznine Yargıtay’dan itiraz geldi
YEREL HABERLER Resmi tatil izni başka günle ...
Derya´nın, 'cinsel istismar' suçlamasını HTS kayıtları doğrulamadı, beraat çıktı
YEREL HABERLER Derya´nın, 'cinsel istismar' suçlamasını HTS ...
Bakan Kasapoğlu: Ülkemizin spor çıtasını çok daha yukarılara taşıyacaklar (3)
YEREL HABERLER Bakan Kasapoğlu: Ülkemizin spor çıtasını çok daha ...
Gürsu Gençlik Merkezi ile Bursa Uludağ Üniversitesi Genç Ofisi açıldı
YEREL HABERLER Gürsu Gençlik Merkezi ile Bursa Uludağ Üniversitesi ...
Bursa'da müstakil ev alev alev yandı
YEREL HABERLER Bursa'da müstakil ev alev alev yandı
Bursa'da yaşayan Ukraynalı vatandaşlarından 'Rusya' protestosu
YEREL HABERLER Bursa'da yaşayan Ukraynalı vatandaşlarından 'Rusya' ...
Uludağ yolunda tatil dönüşü kaza: 4 yaralı
YEREL HABERLER Uludağ yolunda tatil dönüşü kaza: 4 yaralı
Bursa Büyükşehir’den amatöre büyük destek
YEREL HABERLER Bursa Büyükşehir’den amatöre büyük destek
Bakan Kasapoğlu: Ülkemizin spor çıtasını çok daha yukarılara taşıyacaklar (2)
YEREL HABERLER Bakan Kasapoğlu: Ülkemizin spor çıtasını çok daha ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.