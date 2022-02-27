TFF, Ömer Furkan Banaz’ı tebrik etti

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Türkiye Futbol Federasyonu, Bursaspor’un yeni başkanı Ömer Furkan Banaz için tebrik mesajı yayımladı.

Bursaspor’un 30. başkanı Ömer Furkan Banaz’a bir tebrik de TFF’den geldi. Türkiye Futbol Federasyonu, resmi internet sitesinden yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

"Bursaspor Kulübü'nün bugün yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı sonucunda başkanlığa seçilen Sayın Ömer Furkan Banaz ve Yönetim Kurulu üyelerini tebrik eder, yönetim dönemlerinde görevlerinde başarılar dileriz."

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