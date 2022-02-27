Miraç Kandili’nde Ulu Camii doldu taştı

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Hazreti Muhammed’in dünyaya gelişinin yıl dönümü olan Mevlit Kandili’nde Bursalılar Miraç Kandili dolasıyla vatandaşlar Ulu Camii’ne akın etti.

Bursalılar Miraç Kandili sebebiyle akşam namazından sonra Ulu Camii’ne ve Üftade Camii'ne akın etti. Hazreti Muhammed’in dünyaya gelişinin yıl dönümü olan Mevlit Kandili’nde Kur’anı Kerim ve Mevlidi Şerif okunarak dualar edildi.

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