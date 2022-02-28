Helva geleneği Miraç kandilinde de devam etti

İnegöl Belediyesi’nin her kandilde gerçekleştirilen helva ikramı geleneği Miraç Kandilinde de devam etti. OSB camisinde akşam namazı ile yatsı arasında Prof. Dr. Mehmet Emin Ay “Peygamber Efendimizin Hayatı ve Miraç Hadisesi” konulu vaaz gerçekleştirdi, namaz çıkışı da 2500 kişilik helva ikramı yapıldı.

Kandil gecelerinde İnegöl’ün vazgeçilmez geleneklerinden biri haline gelen İnegöl Belediyesi’nin helva ikramları, dün akşam idrak ettiğimiz Miraç Kandilinde de sürdü. İkramların yanı sıra Prof. Dr. Mehmet Emin Ay “Peygamber Efendimizin Hayatı ve Miraç Hadisesi” konulu vaaz gerçekleştirdi. OSB camisinde akşam namazı sonrası başlayan vaaz programına Kaymakam Eren Arslan, Belediye Başkanı Alper Taban, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Akşam namazının eda edilmesinin ardından Prof. Dr. Mehmet Emin Ay “Peygamber Efendimizin Hayatı ve Miraç Hadisesi” konulu anlatımlarda bulundu. Yatsı namazına kadar devam eden programa ilçe halkı yoğun ilgi gösterdi. Yatsı namazının kılınmasının ardından ise İnegöl Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen helva ikramları gerçekleştirildi. 2500 kişilik helva ikramı yapıldı. Kaymakam Eren Arslan ile Belediye Başkanı Alper Taban da ikramlar sırasında helva kazanının başına geçerek vatandaşlara helva ikram ettiler.

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