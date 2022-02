'Ağabeyimi öldürüp tahliye olan sanıklar, o can verirken Bursa manzarası izlemiş'

İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA, (DHA)BURSA'da Mustafa Durgut'u (43) döverek öldürdükleri suçlamasıyla ömür boyu hapisle yargılanan Fatih Kolomoç (24) ile İsmail Tuğrul'a (25) verilen cezaların yeniden yargılamada cezalarının düşürülüp, tahliye edilmesine tepki gösteren Mustafa Durgut'un kardeşi Hasan Durgut "Fatih ile İsmail, otomobili yol kenarına çekip, 15-20 dakika Bursa manzarası seyrediyorlar. Ağabeyim ölürken bunlar, Bursa manzarası seyretmişler. Bunun kasten adam öldürme olduğuna eminiz" dedi.

Bursa'da 2017 yılında kahvehane sahibi Mustafa Durgut'u döverek öldürdükleri iddiasıyla tutuklu yargılanan Fatih Kolomoç'a verilen 25 yıl ile İsmail Tuğrul'un müebbet hapis cezası, Yargıtay tarafından bozuldu. Yeniden yargılanan Kolomoç'a 8 yıl 4 ay, Tuğrul'a ise 10 yıl hapis cezası verildi. Sanıklar, tutukluluk süreleri de göz önünde bulundurularak tahliye edildi.

'RESMEN ÖLMESİNİ BEKLİYORLAR'

Karara tepki gösteren Mustafa Durgut'un kardeşi Hasan Durgut, aldığı darbelerle bilincini kaybeden ağabeyinin otomobilin ön koltuğuna yatırılıp, 17 kilometre dolaştırıldığını hatırlatarak "Olayın ardından ağabeyim yerde 15 dakika bekletilip, ardından da arabaya bindiriliyor ve 2 saat boyunca gezdiriliyor. Beyin kanaması geçiren bir insanı, 2 saat araçta gezdirerek resmen ölmesini bekliyorlar. Ancak maalesef bu tahliye kararı, mahkemenin davayı kasten adam ölmek değil; kasten adam yaralamak olarak değerlendirdiği için veriliyor. Buradan kamuoyuna soruyorum; adamın boynu kırılmış, beyin kanaması geçiriyor ancak 2 saat araçta gezdiriliyor ve ölmesi bekleniyor. Şimdi bu kasten adam öldürmek değil de nedir?" diye sordu.

İSMAİL FATİH'İ TEHDİT ETMİŞ

Olayın ardından İsmail Tuğrul'un, babası Şenol'u eve gönderdiğini, Fatih Kolomoç'a nasıl ifade vereceğini söyleyerek tehdit ettiğini belirten Hasan Durgut "Fatih'in mahkemede verdiği ifadeye göre, İsmail önce babasını olay yerinden gönderiyor ardından da Fatih'e 'Ağız birliği yapacağız, Mustafa Durgut ile otomobilde tartışmaya başladık, kapıyı açıp araçtan atladı. Kafasını taşa vurdu ve orada öldü. Hepimiz bu şekilde ifade vereceğiz. Eğer söylediğim şekilde ifade vermezsen hapisten çıktığımda ilk öldüreceğim sen olursun' diyor" dedi.

'İSMAİL MAHKEMEDE SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ'

İlk duruşmada Kolomoç'un ifadesini değiştirdiğini öğrenen İsmail Tuğrul'un mahkemede sinir krizi geçirdiğini öne süren Durgut "Birinci mahkemede ilk söz alan Fatih oldu. İsmail, Fatih'in ifadesini değiştirdiğinden haberi yoktu ve anlaştıkları gibi ifade vereceğini düşünüyordu. Ancak Fatih olayı şu an bildiğimiz gibi anlatınca İsmail, mahkemede sinir krizi geçirdi. Belki yanında askerler olmasa Fatih'e saldıracaktı. Ağabeyim olayı anlatamadan öldüğü için bu İsmail, Fatih ve Şenol'un ifadelerine inanacağız. Ancak hangisine inanalım? Çünkü hiçbirinin ifadesi, diğerine uymuyor. Hepsi farklı ifade verdi" diye konuştu.

Durgut, ağabeyinin ölüme terk edildiğini belirterek şunları kaydetti:

"Ağabeyimin boğazında kırıklar var, beyin kanaması geçiriyor. Belki de hastaneye zamanında yetiştirilseydi ölmeyecekti. Ancak Fatih ile İsmail otomobili yol kenarına çekip, 15-20 dakika Bursa manzarası seyrediyorlar. Ağabeyim ölürken bunlar, Bursa manzarası seyretmişler. Bunun kasten adam öldürme olduğuna eminiz. İsmail, kendisini aklamak için hastanede sedyede yatan ağabeyimin kendisine cinsel tacizde bulunduğunu iddia ederek saldırmaya çalışıyor. Ancak mahkemede İsmail, Fatih ve Şenol cinsel taciz olmadığını, o anda olayın seyrini değiştiririz diye düşünerek iftira attıklarını itiraf etti. İsmail, olaydan kendisini aklamak için ağabeyime cinsel taciz iftirası attı ancak mahkeme sürecinde böyle bir şey olmadığı ortaya çıktı."

'BUNUN VEBALİNİ KİM ÖDEYECEK'

Hasan Durgut, İsmail Tuğrul'un babası Şenol'un mahkeme sürecinde kendi mahallerine taşındığını belirterek"Şenol Tuğrul, 2 sene önce evime yaklaşık 50 metre uzaklıkta ev aldı. Her gün, benim evimin önünden geçiyorlar. Can güvenliğimiz yok, sonuçta adamlar benim ağabeyimi öldürmüş ve benim mahallemden ev almışlar. Can güvenliğimin olduğunu nasıl söyleyebilirim? Sonuçta bu adam çok sayıda sabıka kaydı olan bir insan. Yarın beni de öldürmeyeceğinin garantisini kim verebilir" dedi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez İsmail Hakkı SEYMEN

2022-02-28 11:54:45



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.