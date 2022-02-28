İkinci el eşya ve hurda satanlara denetim artıyor

İçişleri Bakanlığı yayımladığı genelge ile ikinci el eşya ve hurda alım satım konusunda sıkı tedbir kararları aldı. Karacabey Belediye ekipleri de genelgeyle birlikte ilgili işletmelere tebligata başladı. Belediye Başkanı Ali Özkan, “Son zamanlarda gündemimizde olan bir konuydu. Ekiplerimiz konuyla ilgili çalışmalara derhal başladı” dedi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile ikinci el eşya ve hurda alım satımı yapanlar, bundan böyle sıkı bir denetime tabi tutulacak. Karacabey Belediye ekipleri de genelgeyle birlikte ilgili işletmelere tebligata başladı.

Karacabey’de de bu durumun zaman zaman suiistimal edildiğini belirten Belediye Başkanı Ali Özkan yaptığı açıklamada, “Bu konu uzun zamandır gündemimizdeydi. İçişleri Bakanlığımız tarafından yayımlanan genelge neticesinde, ilçemizde faaliyet gösteren tüm ikinci el eşya ve hurda alım satımı yapan iş yerlerine zabıta arkadaşlarımız tebligat götürdü. Ruhsatsız faaliyet gösterenler hakkında idari işlemler yapılacak. Ve polis ekipleriyle birlikte denetimler sıklaştırılacak” dedi.

Usulsüz alım ve satımların önüne geçilecek

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile hurda alımsatım faaliyeti gösteren kişi ve firmalardan hırsızlık suçuna konu eşya, malzeme alımsatımı yapmamaları konusunda taahhütname alınacak. Kolluk (Polis ve Jandarma) ve zabıta birimleri başta olmak üzere yetkili birimlerce hurda ve ikinci el malzeme alımsatımı yapılan yerlerin denetimlerine daha da ağırlık verileceği belirtiliyor.

Kamu düzeninin korunması, vatandaşların huzur ve güvenliği için yayımlanan ve ilgili kurumlara gönderilen genelgeye göre ikinci el eşya ve malzemelerin alımı ve satımı sırasında kişilerin kimlik bilgilerinin alınması, fatura ve belgenin ibraz edilmesi istenecek. Yanlarında vasileri veya velileri bulunmadığı sürece 18 yaşından küçük kişilerden eşya ve malzeme alımı ve bu kişilere eşya ve malzeme satımı yapılmayacak. Hurda ve ikinci el eşya ve malzeme alım ve satımı yapan iş yeri ve işletmelerin iç ve dış kısmını görecek şekilde, güvenlik kamera ve kayıt sisteminin kurularak çalışır vaziyette olması sağlanacak. Usulsüz bir şekilde ikinci el eşya veya malzeme alımı ve satışı yaptığı tespit edilen iş yeri ve kişiler hakkında ise gerekli adli ve idari işlemler yapılacak.

5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 165 inci maddesince; bir suçun işlenmesiyle elde edilen eşyayı veya diğer malvarlığı değerini, bu suçun işlenmesine iştirak etmeksizin satan, devreden, satın alan veya kabul eden kişi, altı aydan üç yıla kadar hapis ve on bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılmaktadır. Ayrıca kabahatler kanununun ilgili maddeleri kapsamında idari para cezası uygulanmaktadır.

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