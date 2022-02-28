Yenişehir’e kapalı spor salonu ve gençlik merkezi yapılacak

Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’ndan ilçeye kapalı spor salonu ve gençlik merkezi yapılacağını sözünü aldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Bakan Kasapoğlu ile görüşen Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, ilçeye önemli yatırımlar yapılacağı müjdesini aldı.

Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, “Öncelikle Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun Yenişehir’e yapmış olduğu hizmetlerden dolayı kendisine teşekkür ediyorum. Vermiş olduğu desteklerle biz de üzerimize düşeni yapmaya çalıştık, matay spor tesisimiz ve üç tane tek potalı basket sahamızda bitti. Toki ve Yenigün mahallerine yapmış olduğumuz halı sahamızı da hizmete sunduk. Gençlere ücretsiz olarak tahsis ettiğimiz bu halı sahalarımızı okulların kullanımına da açtık. Toki okulu beden eğitimi derslerinde öğrenciler için tesisi kullanabiliyor. Diğer okullarımız da faydalanıyorlar” diye konuştu.

Başkan Aydın, “ İlçemizde de 7 okul olan okullar bölgesinde kapalı spor salonuna ihtiyaç olduğunu bakanımıza söyledik, uygun görülürse ve okullara hitap edilecek şekilde bakanlığın tip projesiyle birlikte bakanımız kapalı spor salonunun yapılacağı sözünü bizlere verdi. Gençlik merkezimizin olmadığını da öğrendi ve gençlik merkezi de yapılacağını söyledi. Bizler de havuz yapılması talebinde bulunduk, dosyamızı sunduk. İlçe spor müdürlüğümüz ve il müdürlüğümüz ile birlikte hazırlığımızı yapıyoruz, en kısa sürede ilçemize bunları kazandırırız inşallah” dedi.

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