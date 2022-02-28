Yıldırım'da Divani'ye saygı gecesi

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Yıldırım Belediyesi, âşık kültürünün önemli temsilcilerinden Âşık Cemal Divani için saygı gecesi düzenledi.

Yıldırım Belediyesi, âşıklık geleneğinin önemli isimlerinden Âşık Cemal Divani’ye Barış Manço Kültür Merkezi'nde saygı gecesi düzenledi. Moderatörlüğünü Doç. Dr. Erdem Özdemir’in yapmış olduğu programda, Âşık Cemal Divani, Nuri Cihan Karataş, Sıtkı Eminoğlu, Zafer Kazancı atışma, koçaklama, taşlama ve türkü dallarında birbirinden farklı eserlerle sahne aldı. Âşıklar ve âşıklık geleneğine gönül veren sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği gecenin sonunda konuklara hediye takdim edildi.

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