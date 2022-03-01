Osmangazi’de Aşık Veysel türküleri yankılandı

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Kültürel alanda önemli çalışmalara imza atan Osmangazi Belediyesi, hayata geçirdiği ‘Anadolu Türküleri’ programında son olarak büyük halk ozanı Aşık Veysel’i andı.

Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nde düzenlenen ‘Uzun İnce Bir Yol Aşık Veysel’ konserinde vatandaşlar, unutulmaz bir gün yaşadı. Veysel’in gönüllerde taht kurmuş ‘Felek’, ‘Bir Kökte Uzamış Sarmaşık Gibi’, ‘Güzelliğin On Para Etmez’, ‘Bir Seher Vaktinde Gençlik Çağımda’, ‘Kara Toprak’, ‘Bir Ulu Ağaçtan Bir Yaprak Düşse’, ‘Gelmez Yola Gidiyorum’ gibi eserlerini seslendiren Ozan Yusuf Alper, konser sonunda sanatseverler tarafından ayakta alkışlandı.

Bunun yanı sıra Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Bülent Hamdi Cingil, kulakların pasını silen Ozan Yusuf Alper’e teşekkür çiçeği vererek, saz sanatçılarını kutladı.

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