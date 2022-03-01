Okullar arası kurtuluş kupası başlıyor

İnegöl Belediyesi’nin her yıl 'Okullar Arası Spor Festivali' adıyla gerçekleştirdiği turnuva, bu yıl şehrin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı münasebetiyle 'Okullar Arası Kurtuluş Kupası' ismiyle düzenlenecek.

İnegöl Belediyesi’nin ilkini 2016 yılında 'Başkanlık Kupası' ismiyle düzenlediği ve 3 yıl bu isimle gerçekleştirildikten sonra 2019 yılında 'Okullar Arası Spor Festivali' ismini alan Bursa’nın en kapsamlı spor organizasyonu, 2020 yılında salgın sebebiyle yarım kalmıştı. 2021 yılında da yine pandemiden dolayı gerçekleştirilemeyen dev organizasyon, bu yıl İnegöl’ün düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı kapsamında 'İnegöl Belediyesi Okullar Arası Kurtuluş Kupası' ismiyle düzenlenecek. İnegöl Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü organizasyonuyla İnegöl’ün kurtuluşunun 100. yılı münasebetiyle ilçemizde bulunan ortaokullar ve liseler arasında İnegöl Belediye Başkanlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü iş birliğinde 20212022 öğretim yılının ikinci yarısında yapılacak olan turnuva, bu yıl temaslı branşlar haricinde; voleybol, masa tenisi, kros, bocce, dart, spor tırmanış, Oryantiring ve okçuluk olmak üzere 8 ayrı branşta yapılacak. Pandemiden dolayı futbol, futsal ve basketbol gibi temaslı branşlar turnuvada yer almayacak. Ayrıca yine pandemiden dolayı tüm müsabakalar seyircisiz gerçekleştirilecek.

İnegöl Belediyesi Okullar Arası Kurtuluş Kupası öncesi Pazartesi günü Kent Müzesi Konferans Salonunda okul temsilcileri ile istişare toplantısı düzenlendi. Belediye Başkan Yardımcısı Rıdvan Kocaağa, Spor İşleri Müdürü Hüseyin Kurt, Milli Eğitim ve Gençlik Spor Müdürlüğü temsilcileri ile okul temsilcisi öğretmenlerin yer aldığı toplantıda turnuvanın işleyişi ve genel kurallar üzerine görüşmeler yapıldı. Burada kısa bir açıklama yapan Rıdvan Kocaağa, “Pandemi öncesi her yıl düzenli olarak yaptığımız Okullar Arası Spor Festivalimizi bu yıl bazı kısıtlamalarla yeniden başlatmayı planlıyoruz. Temaslı branşlar dışında organizasyonumuzu düzenleme kararı aldık. Ramazan ayı da dikkate alınarak Milli Eğitim Müdürlüğümüzle yaptığımız istişareler sonucunda bir takvim belirlendi. Bu takvime bağlı olarak 09 Mart Çarşamba günü başlayacak turnuvamız 27 Mayıs Cuma günü sona erecek” dedi.

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