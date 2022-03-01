Bursaspor Başkanı Ömer Furkan Banaz’ın babası vefat etti

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Bursaspor Kulübü’nün yeni Başkanı Ömer Furkan Banaz’ın babası Baki Süha Banaz vefat etti.

Bursaspor Kulübü’nden yapılan açıklama şu şekilde: “Kulüp Başkanımız Ömer Furkan Banaz'ın kıymetli babası Baki Süha Banaz'ın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet; Banaz ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Merhum Baki Süha Banaz'ın cenazesi 2 Mart 2022 Çarşamba günü (Yarın) ikindi namazını müteakip Ulucamii'nden kaldırılacak ve Pınarbaşı Mezarlığı'na defnedilecektir.”

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