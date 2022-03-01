İş yeri önündeki korkulukları çaldılar; hırsızlık anı kamerada



Esra TÜRKER-Nevruz İLİMDAROĞLU/ BURSA, (DHA)BURSA'da 2 kişi bir iş yerinin önündeki alüminyum korkulukları çaldı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçen pazar, Osmangazi ilçesi Altıparmak Mahallesi 2'nci Anadolu Sokak'ta meydana geldi. Sabaha karşı turizm seyahat acentesinin bulunduğu yere gelen 2 kişi, ofisin önündeki süs havuzundaki köprünün alüminyum korkuluklarını çaldı. İş yerinin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, şüphelilerin önce korkuluklardan birini yerinden söktüğü görülüyor. Korkulukla birlikte kaçan ve rahat tavırlarıyla dikkat çeken 2 şüphelinin daha sonra geri dönüp diğer korkuluğu da yerinden sökerek olay yerinden ayrıldığı da görüntülerde yer alıyor.

'KAMERAYA RAĞMEN CESARET ETMİŞLER'

İş yeri sahibi Uğur Yılmaz, pazartesi sabahı ofise geldiğinde, korkulukları yerinde göremeyip şoke olduğunu söyledi. Yılmaz, 35 yıldır aynı mahallede esnaflık yapmasına rağmen ilk kez böyle bir durum yaşadığını da anlatarak, "Yaşlıların kış aylarında, soğuk havalarda rahat girebilmesi için şurada profilden yapılan korkuluklarımız vardı. Pazartesi günü ofise geldiğimizde profillerin yerinde olmadığını gördük. Kamera kayıtlarını inceledik. Cumartesiyi pazara bağlayan gece, sabah 05.00 sıralarında 2 kişinin bunları söküp götürdüğünü gördük. Bunları satsalar değeri 50-100 lira değil. Ama şu anda yaptırmaya kalksam 2-3 bin lira gidecek. İhtiyacınız varsa gelin bana, 'Benim ihtiyacım var' deyin. Zaten elimizden geldiğince insanlara yardım etmeye çalışıyorum. İhtiyacı olan gelsin benden bir şey istesin ama böyle zarar vermesin. Karakola şikayette de bulundum. Kamera kayıtları olduğu halde bunlara cesaret edebiliyorlarsa sözün bittiği yerdeyiz" dedi.

Kamera kayıtlarını incelemeye alan polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Esra TÜRKER-Nevruz İLİMDAROĞLU

2022-03-01 16:02:57



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