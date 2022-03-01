Dışkaya'ya altyapı ve üstyapı dokunuşu

Gürsu Dışkaya Mahallesi’nin ihtiyaçları, yapılan altyapı ve üstyapı çalışmalarıyla gideriliyor.

Gürsu Dışkaya Mahallesi’nde, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle oluşturulan tarımsal sulama sistemiyle tarım yapma imkanları iyileştirilirken, yapılan üstyapı düzenleme çalışmaları kapsamında da mezarlık duvarı yenileniyor. Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Gürsu’muzun eski yerleşimlerinden olan Dışkaya Mahalle’mizde yaşayan hemşehrilerimiz, yapılan tarımsal sulama sistemiyle artık daha konforlu tarım yapma imkanına kavuşmuş oldu. Gürsu’muza kuşbakışı bakan, doğası ve havasıyla sağlıklı ve huzurlu bir hayat alanı olan Dışkaya Mahallemiz, Adrenalin Parkı’mıza ulaşımın sağlandığı güzergahta yer almasıyla da, ilçemizde gerçekleştirilen, ulusal ve uluslararası çapta misafirlerin ağırlandığı faaliyetlerde hareketlilik kazanmakta. Doğal dokusunun korunduğu Dışkaya Mahalle’mizde ihtiyaç duyulan dokunuşlarla hemşehrilerimizin yaşam konforunu arttırıyoruz. Bu bağlamda, Büyükşehir Belediyemize ilçemize sunduğu yatırım destekleri için teşekkür ediyorum” dedi.

Gürsu’nun dağ köylerinden olan ve mahalle statüsü kazanan Dışkaya Mahallesi’nin ihtiyaçları, ‘Kırsal Mahalle ve Kırsal Yerleşik Alan Yönetmeliği” kapsamında sunulmaktadır.

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