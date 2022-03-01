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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Luka Capan: "Bursaspor kesinlikle ligde kalacak"

İHA

Luka Capan: "Bursaspor kesinlikle ligde kalacak"

Bursaspor’un 27 yaşındaki futbolcusu Luka Capan, "Bu takım kesinlikle küme düşmeyecek. Olumsuz şeyler düşünmek iyi değildir. Bu takım eminim ki ligde kalacaktır" dedi.
Bursaspor’un sezon başında kadrosuna kattığı Luka Capan, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde basın mensuplarının sorularını açıkladı. 27 yaşındaki futbolcu, "Bizim için kolay bir durum değil. Zorlu bir süreçten geçiyoruz. 2,5 aylık süreç zorlu geçti. Bundan sonra da zorlu geçecek. Bu beraberliğimiz olumlu etkiledi. Boluspor maçından galip gelip sonraki maçlarda daha iyi olacağımıza inanıyorum" dedi.

"Boluspor maçına odaklanmamız lazım"
Luka Capan takımda sezon başından beri birçok değişiklik olduğunu ifade ederek, "Bu takım için iyi bir şey değil. Bu tarz şeyleri düşünmemek lazım artık. Önümüzde Boluspor maçı var. Karşılaşmalara odaklanmamız lazım" ifadelerini kullandı. Tecrübeli futbolcu, sakatlığı ile ilgili bir sıkıntısının kalmadığını, Boluspor maçında oynayıp oynamayacağına Tamer Tuna’nın karar vereceğini söyledi.

"Bursaspor ligde kalacak"
Yeni yönetimle ilgili yöneltilen soruya Luka Capan, şu cevabı verdi:
“Bunla ilgili konuşmak istemiyorum. İyi insan olduklarını söylüyorlar. Bundan sonra maçlara odaklanmak istiyorum."
27 yaşındaki futbolcu son olarak, Bursaspor camiasına olumlu bir mesaj göndererek, “Bu takım kesinlikle küme düşmeyecek. Olumsuz şeyler düşünmek iyi değildir. Bu takım eminim ki ligde kalacaktır” ifadelerini kullandı.

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