Üniversiteli köy tavukları Uludağ Üniversitesi özel sektör ile işbirliği yaparak köy tavuğu üretiyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Üniversiteli köy tavukları Uludağ Üniversitesi özel sektör ile işbirliği yaparak köy tavuğu üretiyor

İHA

Üniversiteli köy tavukları Uludağ Üniversitesi özel sektör ile işbirliği yaparak köy tavuğu üretiyor

Bursa Uludağ Üniversitesi Hastavuk'la işbirliği yaparak köy tavuğu üretimine başladı.
Dünya'da tavuk eti tüketimi bakımından 10'uncu sırada olan Türkiye'de 2021 yılında 2 milyon 245 bin 770 ton piliç eti tüketti, bu tüketim kişi başına 20 kiloya tekabül etti. Dünya'da ortalama 16 kilo tavuk eti tüketilirken Türkiye 20 kiloyla ortalamayı geçti. Özellikle son dönemde köy tavuğuna talep arttı. Bazı kesimler tarafından yaşlanmış yumurta tavuklarının köy tavuğu diye pazarlanmasıyla tüketiciler yanlış ürünü yüksek fiyatlara almak durumunda kaldı. Kaliteli köy tavuğu üretmek için kolları sıvayan Bursa Uludağ Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi, Hastavuk ile işbirliği yaparak yavaş büyüyen kahverengi hubbard, tavukları üretimine başladı. Veteriner hocalar kontrolünde büyüyen bu tavuklar önümüzdeki haftalarda kesime gönderilerek Uludağ Üniversitesi satış birimlerinde kilosu 40 liradan satışa çıkartılacak. Talep gelmesi durumunda köy tavuklarının üretimi devamlı olarak yapılacak. Üniversitede köy tavuklarının yanı sıra 45 günde kesime gönderilen tavukların da sağlıklı besiyle iyi koşullarda üretimi yapılıyor. Bu tavuklarda kilosu 30 liradan 1 hafta sonra kesilerek satışa çıkacak.
Sağlıklı tavuk üretimine başladıklarını ifade eden Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saim Kılavuz, "Tavukçuluk işletmemizde Hastavuk'la birlikte çok güzel projelere imza atıyoruz. Burada 2 çeşit tavuk üretimi yapıyoruz. 40 günde kesime gelen tavuk ta üretiyoruz. Ayrıca ülkemizdeki insanlarımızın damak tadına uygun türlerde yetiştiriyoruz" dedi.
Üretim yapılan tavuklar hakkında bilgi veren Bursa Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Yıldız, "Hastavuk ile yapmış olduğumuz protokol çerçevesinde farklı 2 ırk tavuğun gelişimsel özelliklerini denemiş bulunmaktayız. Burada 2 çeşit tavuk üretimi yapıyoruz. Bu tavuklardan biri hızlı gelişiyor diğeri ise yavaş gelişiyor. bu tavuklardan biri 45 günde kesime gelirken diğeri ise 70 günde kesime giden köy tavuğu üretimi yapıyoruz. Bu üretimi yaptığımız tavukların önümüzdeki haftalarda kesimi yaparak satış ofislerimizde satışını yapıyoruz" şeklinde konuştu.
Türkiye'deki beyaz et tüketiminin dünya ortalamasının üzerinde olduğunu belirten Bursa Uludağ Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hakan Üstünel, "Dünya yılda ortalama olarak 16 kilo tavuk tüketirken biz 20 kilo tüketiyoruz. Köy tavuğu talebi dünyada büyümesi yavaş ve kasları sert olduğu için hubbard, cinsi tavukların üretimiyle karşılanmaya başlandı. Biz de tüketicilerin köy tavuğu taleplerini karşılamak, için üniversite olarak sağlıklı gıda üretimine yönelmiş bulunmaktayız. Yavaş gelişen hubbard, ırkı tavuklar gezen tavuk algısıyla birlikte yönetildiğinde küçük aile işletmelerine de destek olacaktır. Beyaz tavukları kilosu 30 liradan satıyoruz. hubbard, cinsi geç gelişen tavukları ise kilosu 40 liradan satışını yapıyoruz. Tüketici talep gösterirse bu tavukların üretimine devam edeceğiz" diye konuştu.
Yaptıkları işbirliği hakkında bilgi veren Hastavuk Genel Müdürü Şahin Aydemir, "Biz Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesiyle sadece bu projede değil bir çok projede sağlıklı gıda ve besleme konusunda ortak çalışmalar yapıyoruz. Bu projede 2 farklı ırkın hem beslenme teknikleri hem de son tüketiciye lezzet ve kalite olarak farklarını gösterebilmek için yetiştirme imkanı oldu. Bilim yuvasında gençleri yetiştirmek hepimizin görevi biz burada hem gençlerin gelişmesine imkan sağlamış olurken hem de ülkemizin ekonomik kaynaklarının daha verimli nasıl kullanılabileceğini üniversitemizle birlikte yaptığımız çalışmalarla sağlamış oluyoruz" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kestel 13. Kitap Günleri Ahmet Şafak’ın katılımıyla başladı
YEREL HABERLER Kestel 13. Kitap Günleri Ahmet Şafak’ın katılımıyla ...
Bursa'da sokak ortasında pompalı tüfekli saldırı: 1'i ağır 2 yaralı
YEREL HABERLER Bursa'da sokak ortasında pompalı tüfekli saldırı: 1'i ...
Bursa'da sokakta yürüyen 2 kişiyi pompalı tüfekle yaraladılar, silahları asfalt silindirine saklayıp kayıplara karıştılar Sokakta yürüyen gençlere silahlı saldırı: 1'i ağır 2 yaralı
YEREL HABERLER Bursa'da sokakta yürüyen 2 kişiyi pompalı tüfekle ...
Bursa'da 7 kişilik grup, sokak ortasında bir kişiyi darp etti, o anlar kamerada
YEREL HABERLER Bursa'da 7 kişilik grup, sokak ortasında bir kişiyi ...
7 kişi 1 gence böyle saldırdı
YEREL HABERLER 7 kişi 1 gence böyle saldırdı
Atık yağ fabrikası alevlere teslim oldu, peş peşe patlamalar korkuttu
YEREL HABERLER Atık yağ fabrikası alevlere teslim oldu, peş peşe ...
Thievy Bifouma: "Bursaspor her zaman büyük bir kulüptür"
YEREL HABERLER Thievy Bifouma: "Bursaspor her zaman büyük bir ...
Luka Capan: "Bursaspor kesinlikle ligde kalacak"
YEREL HABERLER Luka Capan: "Bursaspor kesinlikle ligde kalacak"
Bursa yeni yatırımlarla sporda da marka oluyor
YEREL HABERLER Bursa yeni yatırımlarla sporda da marka oluyor
KDV denetimleri aralıksız sürüyor
YEREL HABERLER KDV denetimleri aralıksız sürüyor
Dışkaya'ya altyapı ve üstyapı dokunuşu
YEREL HABERLER Dışkaya'ya altyapı ve üstyapı dokunuşu
Başkan Yılmaz çiftçileri dinledi
YEREL HABERLER Başkan Yılmaz çiftçileri dinledi
İş yeri önündeki korkulukları çaldılar; hırsızlık anı kamerada
YEREL HABERLER İş yeri önündeki korkulukları çaldılar; hırsızlık anı ...
Yıldırım'da 11 bin çocuğa cimnastik eğitimi
YEREL HABERLER Yıldırım'da 11 bin çocuğa cimnastik eğitimi
Bursaspor Başkanı Ömer Furkan Banaz’ın babası vefat etti
YEREL HABERLER Bursaspor Başkanı Ömer Furkan Banaz’ın babası vefat ...
İşletmelere 'Anahtar Kişi Sigortası' ile büyük güvence
YEREL HABERLER İşletmelere 'Anahtar Kişi Sigortası' ile büyük ...
Rusya-Ukrayna savaşı gıda fiyatlarını arttırabilir
YEREL HABERLER Rusya-Ukrayna savaşı gıda fiyatlarını arttırabilir
Okullar arası kurtuluş kupası başlıyor
YEREL HABERLER Okullar arası kurtuluş kupası başlıyor
TÜGİAD Başkanı Çevikel: "Metaverse üretim ve ihracatta maliyet avantajı getirecek”
YEREL HABERLER TÜGİAD Başkanı Çevikel: "Metaverse üretim ve ...
Bursaspor’da en çok süre alan yabancı oyuncu Namiq Alasgarov oldu
YEREL HABERLER Bursaspor’da en çok süre alan yabancı oyuncu Namiq ...
Osmangazi’de Aşık Veysel türküleri yankılandı
YEREL HABERLER Osmangazi’de Aşık Veysel türküleri yankılandı
Besaş ekmeği 3 lira oldu
YEREL HABERLER Besaş ekmeği 3 lira oldu
AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin: "Yeşildere ve Gölecik barajları tarıma büyük katkı sağlayacak"
YEREL HABERLER AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin: "Yeşildere ...
İnegöl Belediyesi 20 kişiyi daha iş sahibi yapıyor
YEREL HABERLER İnegöl Belediyesi 20 kişiyi daha iş sahibi yapıyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.