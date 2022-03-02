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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kestel 13. Kitap Günleri Ahmet Şafak’ın katılımıyla başladı

İHA

Kestel 13. Kitap Günleri Ahmet Şafak’ın katılımıyla başladı

Kestel Belediyesi 13.Kitap Günleri ziyaretçilerine kapılarını açtı. 110 Mart tarihleri arasında gerçekleşecek olan kitap günleri coşkulu bir tören ile açılırken; onur konuğu olan Yazar Ahmet Şafak, kısa bir konserin ardından sevenlerine kitaplarını imzaladı.
Kestel Belediyesi tarafından geleneksel hale gelen kitap günlerinin 13’üncüsü başladı. Kestel Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi’nde kapılarını açan kitap fuarı 110 Mart tarihleri arasında gerçekleşecek. 50 yazar, 100’lerce yayın evinin yer aldığı fuarda, binlerce eser kitapseverlerin beğenisine sunuldu. 13.Kitap Günleri’nin resmi açılışı ise coşkuyla gerçekleşti. Törene, Yazar Ahmet Şafak, Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, Belediye Başkan Yardımcıları, Meclis Üyeleri, Milliyetçi Hareket Partisi Kestel İlçe Başkanı Tarkan Toraman, İlçe Protokolü, yazarlar ve yaklaşık bin 500 öğrenci katıldı. Kurdele kesiminin ardından Başkan Tanır, Ahmet Şafak ve beraberindeki protokol kitap fuarını gezdi. Daha sonra konferans salonunda sahneye çıkan Ahmet Şafak, öğrenciler ile bir söyleşi gerçekleştirip, kısa bir konser verdi. Şafak, seslendirdiği şarkılarla büyük beğeni topladı. Burada konuşan Ahmet Şafak, Kestel’de olmaktan çok mutlu olduğunu ifade ederek Belediye Başkanı Önder Tanır’a teşekkürlerini iletti.
Fuara ilişkin konuşan Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, ‘’Kestel Belediyesi artık sanatla, kültürle, tiyatroyla ve sinemayla anılan ve tanınan bir belediye haline geldi. Bizler okumanın, eğitimin, ilimin ve irfanın her zaman destekçisi olduk, olmaya devam edeceğiz. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın, pırıl pırıl gençlerimizin her türlü ihtiyaçlarına karşılık veriyoruz. Onları kötü alışkanlıklardan uzak tutmak ve daha soysal bir birey yapmak adına kültürel faaliyetlerimiz, eğitim ve spor kurslarımız, yarışmalarımız her geçen gün sayısı artarak devam ediyor. Bir çocuğumuzu dahi kötü alışkanlıktan uzak tutabiliyorsak, onlara yararlı bir alışkanlığı aşılayabiliyorsak işte biz o zaman Kestel Belediyesi olarak görevimizi tam anlamıyla yerine getirmiş oluruz. ‘Oku’ diye başlayan bir inancın evlatlarıyız. Amacımız, Kur’anı Kerim’deki ‘Yaratan Rabbinin adıyla oku’ emrine mazhar olmak, ‘Ya öğrenen ol, ya öğreten ol, 3.’sü olma helak olursun’ öğretisinin gereğini hayata geçirmektir. Bu sebeple başta çocuklarımıza ve gençlerimize kitap okuma alışkanlığı kazandırmak ve bunu sürdürebilir hale getirmek biz ebeveynlerin en önemli görevi olmalı.’’ dedi.
Konuşmaların ardından Ahmet Şafak, imza günü düzenleyerek sevenleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

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