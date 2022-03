Kuraklığa karşı proje üret ödül kazan

Sadece Türkiye'nin değil, dünyanın sorunu haline gelen küresel iklim değişikliğinin en yıkıcı sonuçlarından biri olan 'Su Krizi ve Kuraklık' ile ilgili gençler üreteceği projelerle 35 bin lira ödül kazanacak.

Yapılan araştırmalar dünyada yaşanan en önemli sorunlar arasında ilk sırayı iklim değişikliği ve kuraklık tehlikesinin aldığını gösterirken, Bursa'daki özel bir okulun ortaya koyduğu projeyle hem bu soruna çare bulunacak hem de dereceye girenler ödüllendirilecek. Gençlere ilham kaynağı olmak, yaşadıkları dünyada çözüm bekleyen projeler karşısında sorumluluk almalarını sağlamak, fikir ve çözüm önerilerine kulak vermek ve en önemlisi onların özgüven kazanmalarını sağlamak hedefiyle Bursa’da 27 yıldır eğitim dünyasının farklı alanlarında, birbirinden başarılı çalışmalara imza atan Özel Teknoloji Fen Koleji, Türkiye genelinde 5 11 arası sınıflarda okuyan öğrencileri, 'Su Krizi ve Kuraklığa' çare olmaya davet ediyor. Küresel ısınmanın ve iklim değişikliğinin 20 yıldır dünyanın gündeminde olduğunu ve özellikle son 2 yılda iklim değişikliğine bağlı su krizini en çok hisseden ülkelerden birinin Türkiye olduğunu ifade eden Teknoloji Fen Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Naci Atış, 'TEKFEST 2022' ile ülkemizin dört bir yanında eğitim gören ortaokul ve lise kademelerindeki gençlerin hem alternatif çözüm önerileri getireceğine hem de projenin geleceğin sahibi gençler arasında ciddi farkındalık oluşturacağına inandığını söyledi. Lise öğrencilerinin Uludağ Üniversitesi öğrencileri ile ortaklaşa yaptıkları elektrikli arabaları Verde’nin 2020 senesinde 16.sı düzenlenen Efficiency Challenge Elektrikli Araçlar Yarışında Görsel Tasarım alanında Bursa’ya birincilik getirdiğini ve yarışmaya katılan ilk lise olarak tarihe adını yazdırdıklarını ifade eden Atış, gençlerin yer aldığı her projenin kendisini ziyadesiyle mutlu ettiğini ve her zaman gelecek nesilleri destekleyeceğini belirtti.

Kodlanan değil, kodlayan bir gelecek sloganıyla, eğitimde öncü rol üstlenen Teknoloji Fen Koleji, Türkiye genelinde gerçekleştireceği TEKFEST Proje Yarışması ile ortaokul kademesinde 3 projeye, lise kademesinde de 3 olmak üzere toplam 6 projeye ödül verecek. Başvuru şartlarının yayınlandığı yarışmada ortaokul kademesi için 17 bin 500 lira, lise kademesi için 17 bin 500 lira olmak üzere toplam 35 bin lira ödül dağıtacak.

Değerlendirme sürecinin adil, objektif ve anlaşılabilir olması adına projeler 4 ana bölümde değerlendirmeye alınırken projenin neden geliştirildiği, neden ihtiyaç duyulduğu, nasıl uygulanacağı ve en önemlisi projenin nasıl bir değişim ve sonucu hedeflediğine dikkat edilecek. Projelerin her biri, alanında uzman saygın akademisyenler, iş insanları, kamu kurum yöneticileri ve uzman eğitimcilerden oluşan jüri üyeleri tarafından tek tek, titiz ve şeffaf bir değerlendirme süreci ile ele alınacak. Türkiye genelinde ilk kez gerçekleştirilen su krizi ve kuraklığa bağlı TEKFEST Proje Yarışmasında projenin özgünlüğü, tasarımı, yöntemi ve en önemlisi uygulanabilirliği dikkat edilecek en önemli kriter olduğu açıklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.