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Kolorektal kanserden korunmak için taramalarınızı düzenli yaptırın Tarama ile kanserden korunun

İHA

Kolorektal kanserden korunmak için taramalarınızı düzenli yaptırın Tarama ile kanserden korunun

Kolorektal kanserin tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu belirten Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, erken teşhis için taramaların önemli rol oynadığını söyledi.
131 Mart Kalın Bağırsak Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında açıklamalarda bulunan Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, kalın bağırsak kanserinin dünyada ve ülkemizde ciddi bir halk sağlığı sorunu olduğunun altını çizdi. Türkiye’de Sağlık Bakanlığı’nın kanser istatistikleri kayıtlarına göre hem erkeklerde hem de kadınlarda üçüncü sırada yer aldığına dikkat çeken Dr. Yavuzyılmaz, “Dünya çapında iki milyona yakın kişiye kolorektal kanser tanısı konulurken, 940 bine yakın kişi, söz konusu kanser nedeni ile hayatını kaybetmektedir” dedi.
Obezite, yetersiz fiziksel aktivite, fazla miktarda işlenmiş veya işlenmemiş kırmızı et tüketimi ile sigara ve alkol tüketiminin kolorektal kanseri için risk faktörleri olduğunu vurgulayan Dr. Yavuzyılmaz, “Kişinin kendisi ya da ailesinde kalın bağırsak polipleri veya kalın bağırsak kanseri öyküsü olması, kalıtsal bir sendromun olması, Tip 2 diyabet hastası olma durumları da diğer risk faktörleri olarak söylenebilir” şeklinde konuştu.
Kolorektal kanser erken evrede teşhis edildiğinde büyük ölçüde tedavi edilebilir bir hastalık olduğu bilgisini veren Dr. Yavuzyılmaz, “Kolorektal kanseri, erken evrede teşhis etmenin yolu ise hastalığı asemptomatik evrede tarama programları ile yakalamaktır. Gaitada gizli kan kiti yardımıyla hızlı, pratik ve güvenilir bir şekilde 2 yılda bir ücretsiz olarak tarama yapılmaktadır. Ayrıca 5070 yaş arasında her 10 yılda bir de kolonoskopi ile tarama önerilmektedir. Diğer kanserlerde olduğu gibi kolon kanserleri de iyice büyüyene kadar belirti vermezler. Bu nedenle amaç, daha kanser belirti vermezken tümörü ortaya koymak olmalıdır. Belirtiler gelişmeden önce bir kişinin kanser için taranması poliplerin ve kanserin erken tanınmasında yardımcı olur. Poliplerin erkenden tanınıp çıkartılması, kolorektal kanserini önleyebilir. Erken tanı konulduğunda, kolorektal kanserini tedavisi daha etkin olabilir” ifadelerini kullandı.
Kolorektal kanserini önlemek için atılması gereken en önemli adımlardan biri tarama olmakla birlikte sağlıklı yaşamın da önemine dikkat çeken Yavuzyılmaz, şu şekilde devam etti; "Sağlıklı kiloda kalmak ve bunu sürdürmek. Taze meyve ve sebze ağırlıklı beslenmek. Kuru baklagiller, tahıllar, sebzemeyve gibi posa içeriği yüksek besinlerin tüketimi artırmak. Günde 3060 dakika tempolu yürüyüş, bisiklete binme gibi orta düzeyde fiziksel aktivite yapmak. Sigara ve alkol kullanmamak.” Kanser taramalarının en önemli bileşenlerinden biri farkındalık çalışmalarıdır. Mart ayı Kolorektal Kanser Farkındalık Ayı olarak tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de kabul edilmiş olup bu süre boyunca çeşitli etkinliklerle konuya ilişkin farkındalık oluşturulmaya çalışılmaktadır"

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