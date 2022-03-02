BEBKA'nın faaliyet raporu onaylandı

BEBKA’nın Mart ayı Yönetim Kurulu toplantısı, Bursa Valisi ve BEBKA Yönetim Kurulu Dönem Başkanı Yakup Canbolat başkanlığında Eskişehir’de gerçekleştirildi.

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı’nın (BEBKA) Mart ayı Yönetim Kurulu toplantısına; Bursa Valisi ve BEBKA Yönetim Kurulu Dönem Başkanı Yakup Canbolat, Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, Bilecik İl Genel Meclisi Başkanı Osman Yılmaz, Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş, Eskişehir Ticaret Odası Başkanı Metin Güler, Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şükrü Keskin ve BEBKA Genel Sekreteri M. Zeki Durak katıldı.



Afet yönetim kılavuzu da ele alındı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda faaliyetlerini yürüten BEBKA’nın Mart ayı Yönetim Kurulu toplantısında, Kalkınma Ajansları Personelinin Performansının Ölçülmesi ve Değerlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar, BEBKA Afet Yönetim Kılavuzu hazırlıkları, 2016 Yılı Mali Destek Programları Etki Değerlendirmesi Raporu ve İç Kontrol Sistemi hakkında değerlendirmelerde bulunuldu. Yönetim Kurulu üyelerine Ajans çalışmaları hakkında bilgilendirme sunumunun yapıldığı toplantıda, 2021 yılı Faaliyet Raporu da onaylandı.

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