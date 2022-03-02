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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ukrayna'da mahsur kalan Bursalı mimarlık öğrencisi Türkiye'ye döndü

İHA

Ukrayna'nın Odessa şehrinde savaşın başlamasıyla mahsur kalan mimarlık öğrencisi Seher Güneş, altıncı günün sonunda Türkiye'deki ailesinin yanına döndü.

Ukrayna'da mahsur kalan Bursalı mimarlık öğrencisi Türkiye'ye döndü

Ukrayna’nın Odessa şehrinde savaşın başlamasıyla mahsur kalan mimarlık öğrencisi Seher Güneş, altıncı günün sonunda Türkiye'deki ailesinin yanına döndü.
Ukrayna’nın Odessa şehrinde eğitimini sürdüren mimarlık 2. sınıf öğrencisi İnegöllü Seher Güneş, geçtiğimiz hafta Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı savaş sonrası bölgede mahsur kaldı. 'Bir sabah bomba sesi ile uyandık' sözleriyle yaşadıkları dehşeti anlatan Seher Güneş’in durumunu haber alan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, hemen kendisi ile irtibata geçti. Gerçekleştirdiği görüntülü konuşma ile Seher Güneş’e moral veren ve durumları hakkında bilgi alan Başkan Alper Taban, aynı zamanda Dışişleri Komisyonu Üyesi olan AK Parti Bursa Milletvekili Atilla Ödünç ile iletişim kurarak Türk öğrencilerin durumları hakkında bilgi verdi.
Ukrayna’da Rusya saldırısının başladığı gün itibariyle tüm Türk öğrencilerin bir araya toplanıp birbirlerine destek olduklarını anlatan Seher Güneş, her an Başkan Alper Taban kendileriyle iletişim kurarak destek olduğunu dile getirdi. Uzun bir diplomasi ve yolculuğun ardından arkadaşlarıyla birlikte Salı akşamı itibariyle yurda dönen Seher Güneş, gelir gelmez de Belediye Başkanı Alper Taban’ı ziyaret etti.
"Bomba sesleriyle güne uyandık"
Başkanlık makamında Alper Taban ile bir araya gelen Seher Güneş, yaşadıklarını tüm detaylarıyla anlattı. Bölge hakkında da bilgiler veren Güneş, “Eğitimimize devam ettiğimiz normal bir günde, Perşembe günü sabah 05.00’da Odessa havalimanının bombalanmasıyla bomba sesleriyle uyandık. Daha sonra Türk arkadaşlarımızla bir araya geldik. Sonra haberleri takip ettik, Konsolosluk ve Türk Dış İşleri ile görüşmeler sağladık. Bu süre içerisinde tanıdığımız tanımadığımız tüm Türk arkadaşların aynı yerde toplanması için çalıştık. Hep birlikte marketlerden gıda tedarik ettik. Barınaklarda kaç gün kalabileceğimizi belirlemeye çalıştık. En sonunda Türk Konsolosluğunda toplandık ve Romanya’ya geçtik. Romanya üzerinden de Türkiye’ye ulaştık” dedi.
"Türkiye'den hep biz moral telefonları geldi"
Başkan Alper Taban’ın kendilerini sürekli arayarak bilgi aldığı ve destek olduğunu anlatan Güneş, “Başkanımız Alper Taban ile görüştüğümüzde kendilerinin bizlere çok büyük desteği oldu. Tüm öğrenci arkadaşlarımızı motive etti. Daha sonra Türkiye’ye gelene kadar sürekli bizimle irtibat kuruldu. Her adımda destek oldular. İnegöl’e gelince de kendisini görmeye geldim. Çok teşekkür ediyorum. Temennim savaşın bitmesi” şeklinde konuştu.
Başkan Alper Taban ise Seher Güneş’in sağ salim yurda dönmesine çok sevindiklerini kaydederek, “Seher kardeşimizi şu an yanımızda görmek beni de çok mutlu etti. Kendisinin, arkadaşlarının ve ülkemizden orada bulunan vatandaşlarımızın yurda dönüş yapmaları bizleri çok sevindirdi. İnsan ömrü hayatında bunu ne kadar yaşar bilmiyorum. Ama onlar bu olayı tam merkezinde yaşadılar. Bizler de gerçekten orada olmasak da onların duygularını anlamaya çalıştık. Nasıl katkımız olur düşüncesiyle kendileriyle telefonda görüştük. Aslında bizim çabamız daha çok moral motivasyon anlamında oldu. Kendilerinin de gayret ve sabırlarıyla çok şükür ülkemize geldiler. Bu konuda desteği olan tüm yetkililerimize, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve bu süreçte destek olan herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Savaşın bitmesi temennisinde bulunan Başkan Taban, “Temennimiz orada savaş biran evvel bitsin ve her şey inşallah normalleşsin. Seher arkadaşımız orada öğrenci. O ve onun gibi pek çok insan orada hayatını idame ettiriyordu. Sürecin normalleşmesini canı gönülden rica ediyoruz” ifadelerinde bulundu.

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