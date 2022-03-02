Nilüfer'den Kızılcıklı'ya ek hizmet binası

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Nilüfer'den Kızılcıklı'ya ek hizmet binası

İHA

Nilüfer'den Kızılcıklı'ya ek hizmet binası

Nilüfer Belediyesi Mehmet Karagül Ek Hizmet Binası Kızılcıklı Mahallesi'nde hizmete açıldı.
Nilüfer Belediyesi, ilçenin belirli noktalarına ek hizmet binası ve aile sağlık merkezlerini hizmete açmaya devam ediyor. Daha önce Balat'ta açılan ve şimdi de Kızılcıklı Mahallesi'nde hizmete giren Mehmet Karagül Ek Hizmet Binası bünyesinde Aile Sağlık Merkezi, kadın ve çocuk akademisini bulunduruyor. 300 metrekarelik tabana kurulan ve iki katlı olan ek hizmet binasında atölyeler ve çok amaçlı salon da mahalle sakinlerinin hizmetine sunuldu. İş insanı Şükrü Karagül'ün babası Mehmet Karagül hayrına yaptırdığı binada çocuklara yönelik ek ders alanlarının yanı sıra kadınlar için atölyeler de açılacak.
Açılış töreninde konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, "Bilindiği gibi pandemi sürecinde sağlık hizmetlerine duyulan ihtiyaç arttı. Biz de birinci basamak sağlık hizmetlerinin verileceği bir aile sağlığı merkezi bulunmayan mahallelerimizde bu ihtiyacı karşılamak için, belediyemize ait arsalar üzerine hayırsever desteğiyle binalar inşa ederek İl Sağlık Müdürlüğü’ne tahsis ettik. Bu yöntemle Demirci ve Balat’tan sonra Kızılcıklı mahallemize de bir aile sağlığı merkezi kazandırdık ve kısa bir süre önce burada sağlık hizmeti verilmeye başlandı" dedi.

300 metrekare alan üzerine kuruldu
"300 metrekarelik taban alanı üzerinde 2 kat şeklinde inşa edilen ek hizmet binamızın ikinci katında ise Kızılcıklı Kadın ve Çocuk Akademisi hizmet verecek" diyen Erdem, "Böylelikle; Kültür, Çalı, Büyükbalıklı, Hasanağa, Konaklı ve Fethiye’den sonra yedinci kadınçocuk akademisini Kızılcıklı mahallemize kazandırmış oluyoruz. Birinci katında sağlık hizmetlerinin verildiği bu hizmet binamızın ikinci katında ise, bu bölgedeki kadın ve çocuklara yönelik eğitici faaliyetler yürütülecek. 2 atölye, çocuklar için derslik ve çok amaçlı bir salonun bulunduğu Akademi’de, çocuklar için okula yönelik ek ders çalışmaları, kadınlara yönelik el sanatları ve hobi atölyeleri, kişisel ve mesleki gelişim atölyeleri, sosyal ve hukuksal haklar konusunda bilgilendirme çalışmaları yapılacak. Ayrıca 36 yaş grubu çocuklar için de oyun çalışmaları yapılacak ve böylelikle kadınlar çocuklarıyla birlikte gelerek buradaki eğitim faaliyetlerinden yararlanabilecekler" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

AFAD, "Afet Eğitim Seferberliği" başlattı Herkes tatbikatlara katılacak
YEREL HABERLER AFAD, "Afet Eğitim Seferberliği" başlattı Herkes ...
Askıda fatura uygulaması yüzleri güldürdü
YEREL HABERLER Askıda fatura uygulaması yüzleri güldürdü
Karacabey Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı başlıyor
YEREL HABERLER Karacabey Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı başlıyor
Bursaspor’un en agresif futbolcusu İsmail Yüksek
YEREL HABERLER Bursaspor’un en agresif futbolcusu İsmail Yüksek
Osmangazili atlet dünya sıralamasında
YEREL HABERLER Osmangazili atlet dünya sıralamasında
Osmangazili atlet dünya sıralamasında Emre Çiftçi’den üstün başarı
YEREL HABERLER Osmangazili atlet dünya sıralamasında Emre Çiftçi’den ...
Hurda deposunun patlama anı kameralarda
YEREL HABERLER Hurda deposunun patlama anı kameralarda
Bursa SMMMO Başkan adayı Fatih Arslan: "Çözüm üretecek ve kararlılıkla hayata geçirecek bir yönetimiz"
YEREL HABERLER Bursa SMMMO Başkan adayı Fatih Arslan: "Çözüm ...
Bursa'da hurda deposunda patlama; 3 yaralı
YEREL HABERLER Bursa'da hurda deposunda patlama; 3 yaralı
2 kişinin yaralandığı saldırıda kullanılan silahlar iş makinesinde bulundu
YEREL HABERLER 2 kişinin yaralandığı saldırıda kullanılan silahlar ...
Hurda deposunda patlama: 2 yaralı Bursa'da meydana gelen patlamada 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Hurda deposunda patlama: 2 yaralı Bursa'da meydana ...
Denize sıfır yapılan kaçak bina yıkıldı
YEREL HABERLER Denize sıfır yapılan kaçak bina yıkıldı
Ukrayna'da mahsur kalan Bursalı mimarlık öğrencisi Türkiye'ye döndü
YEREL HABERLER Ukrayna'da mahsur kalan Bursalı mimarlık öğrencisi ...
BEBKA'nın faaliyet raporu onaylandı
YEREL HABERLER BEBKA'nın faaliyet raporu onaylandı
7 okulun öğrencileri meyve fidanlarını toprakla buluşturdu
YEREL HABERLER 7 okulun öğrencileri meyve fidanlarını toprakla ...
Kolorektal kanserden korunmak için taramalarınızı düzenli yaptırın Tarama ile kanserden korunun
YEREL HABERLER Kolorektal kanserden korunmak için taramalarınızı ...
BTÜ’den uzay alanında önemli proje Milli uzay aracına termal koruma BTÜ’de çalışılıyor
YEREL HABERLER BTÜ’den uzay alanında önemli proje Milli uzay aracına ...
(Özel) '28 Şubat' polis bir babanın en acı günü 28 Şubat'ın acı hatıraları akıllardan çıkmıyor Üzerinden 25 yıl geçse de 28 Şubat'ın acı hatıraları zihinlerden silinmiyor
YEREL HABERLER (Özel) '28 Şubat' polis bir babanın en acı günü 28 ...
Bursa'da bağımlılıkla mücadele sürüyor
YEREL HABERLER Bursa'da bağımlılıkla mücadele sürüyor
Ak Parti Yenişehirli servisçiler için devrede
YEREL HABERLER Ak Parti Yenişehirli servisçiler için devrede
Kuraklığa karşı proje üret ödül kazan
YEREL HABERLER Kuraklığa karşı proje üret ödül kazan
Bursa’da sürücüsüz at arabası trafiği birbirine kattı
YEREL HABERLER Bursa’da sürücüsüz at arabası trafiği birbirine kattı
Kestel 13. Kitap Günleri Ahmet Şafak’ın katılımıyla başladı
YEREL HABERLER Kestel 13. Kitap Günleri Ahmet Şafak’ın katılımıyla ...
Üniversiteli köy tavukları Uludağ Üniversitesi özel sektör ile işbirliği yaparak köy tavuğu üretiyor
YEREL HABERLER Üniversiteli köy tavukları Uludağ Üniversitesi özel ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.