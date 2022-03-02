Karacabey Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı başlıyor

Karacabey’de geleneksel hale gelen ve bu yıl 10’uncusu düzenlenecek olan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı, 3 Mart 2021’de başlıyor.

Karacabey Ömer Matlı Kapalı Pazar Yerinde 36 Mart tarihlerinde gerçekleşecek olan ve bölgenin en çok rağbet gören tarım fuarı olan organizasyona, çevre il ve ilçelerden pek çok çiftçi ve üretici katılacak. Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, bölgenin etkin fuarları arasında gösterilen ve son teknoloji ürünlerin sergileneceği organizasyona tüm halkı davet etti. Tarım sektöründeki son teknoloji makine ve ekipmanların görücüye çıkacağı 10. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı’na yoğun ilginin olması bekleniyor.

Karacabey’de 11 yıldır geleneksel hale gelen fuar, geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle yapılamamıştı. 3 Mart Perşembe günü saat 14.00’te düzenlenecek açılış töreniyle 2022 yılı Tarım, Hayvancılık ve Gıda Fuarı kapılarını açmış olacak. Karacabey Belediyesi’nin katkılarıyla gerçekleşecek olan fuar ile ilgili konuşan Belediye Başkanı Ali Özkan, “Bölgesel olmasına rağmen ulusal bir güce sahip olan fuarımız, Çanakkale’den Kütahya’ya kadar, çevre il ve ilçelerdeki üreticilerin de dikkatini çekmekte. Güney Marmara bölgesinde sektörde söz sahibi bir fuar diyebiliriz. En küçükten en büyüğüne çekiş gücüne sahip traktörler, tarım sektöründe önde gelen markalar ve son teknoloji ürünler fuarda üreticilerle buluşacak. Bu fuarda özellikle uydu ile hassas tarım, insansız hava araçlarıyla tarım gibi yenilikçi teknolojiler sergilenecek. 3T vizyonumuzun önemli parçalarından olan tarım ve teknolojiyi ilçe sınırlarımızda kesiştirmenin mutluluğunu ayrıca yaşıyoruz. Tüm halkımızı fuara bekliyoruz” dedi.

Öte yandan, perşembe günü saat 14.00’te açılışı gerçekleşecek olan fuar, pazar gününe kadar sabah 10.00 ila akşam 20.00 saatleri arasında misafirlerini ağırlayacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.