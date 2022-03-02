Bursa'da hurda deposunda patlama: 3 yaralı (2)



PATLAMA ANI KAMERADA

Bursa'da, 3 kişinin yaralandığı hurda deposundaki patlama anının, güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; patlama ile hurda deposundan alev topunun yükseldiği anlar yer aldı. Başka görüntüde de patlamanın şiddeti nedeniyle çevredekilerin panikle dükkanlara girdiği görüldü.

'3'ÜNCÜ KATIN BİLE CAMLARI KIRILDI'

Büyük panik yaşadıklarını belirten iş yeri sahibi Tarık Han Düşünüklü, "Büyük patlama oldu. Baktım, konteyner havaya kalktı, parçalandı. Dışarı çıktık, 2 kişi yerde yatıyordu. Çay ocağının arabası, adamın üzerine devrilmişti. Biri de başından yaralıydı. O patlamanın basıncıyla bütün camlar atladı. 3'üncü katın bile camları parçalandı. Kapı yerinden çıktı. Allah'tan kimsenin üzerine düşmedi" diye konuştu.

Öte yandan İtfaiye Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, patlamanın, depodaki klima gazından kaynaklandığı tespit edildi. (DHA)Nevruz İLİMDAROĞLU/ BURSA, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Nevruz İLİMDAROĞLU

2022-03-02 14:37:49



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