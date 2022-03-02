Yıldırım'da kalite ödüllendirildi

Yıldırım Belediyesi, toplum sağlığını ön planda tutarak vatandaşa hijyenik ortamda hizmet veren işyerlerine teşekkür belgesi ve örnek işyeri belgesi ile onurlandırdı.

Yıldırım Belediyesi’nin, çeşitli sektörlerde hizmet veren işletmelerin sağlık, hijyen ve kaliteli hizmet anlayışını geliştirmek hedefiyle yürüttüğü 'Örnek İşyeri' uygulamasında belge almaya hak kazanan firma sayısı her geçen gün artıyor. Yıldırım Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Ruhsat ve Denetim Birim Amirliği tarafından yapılan denetimler sonucu 'Sürekli Uygunluk Raporu' alan, standartların üzerinde kalite ve hijyen bilinci ile hizmet veren işletmelere belgeleri teslim edildi. Yıldırım Belediyesi tarafından yapılan denetimler sonucunda, 21 işyerine teşekkür belgesi, 9 işletmeye de örnek işyeri belgesi verildi.

Yıldırımlıların sağlık ve huzurunu korumak hedefiyle işyeri denetimlerini büyük bir titizlikle sürdürdüklerini belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, belge sayesinde vatandaşlar da gönül rahatlığıyla bu işletmelerden hizmet aldığını söyledi. Yılmaz, “Ekiplerimiz tarafından yapılan denetimlerde, yasa ve yönetmelikler çerçevesinde hijyenik ortamda üretim ve satış yapan, vatandaşa güler yüzlü ve kaliteli hizmet veren işletmelerimizi ödüllendiriyoruz. Yıldırım’da ticari hayata renk katan işletmelerin işine, müşterisine ve mesleğine saygılı bir çalışma içinde olduğunu görmek bizleri mutlu ediyor. Bu davranış ve tutum içinde olan işletmeler, insanlar bunun bereketinden ve nimetinden her zaman faydalanır. Bunun bilincinde olan işletmeleri ön plana çıkartmak, örnek teşkil etmek ve rekabeti artırmak hedefiyle örnek iş yeri ve teşekkür belgeleri ile onurlandırmaya devam edeceğiz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.