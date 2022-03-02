Yıldırım'da dijital çağı anlamak seminerleri devam ediyor

Yıldırım Belediyesi tarafından dijital çağı anlamak söyleşilerine katılan Doç. Dr. Betül Önay Doğan, 'Dijital Çağ ve Sivil Toplum, Yerel Yönetimler' üzerine konuştu.

Yıldırım Belediyesi’nin düzenlediği ve 10 hafta sürecek dijital çağı anlamak söyleşileri tüm hızıyla devam ediyor. Dijital Çağı Anlamak Söyleşileri’ne bu hafta konuşmacı olarak katılan İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Betül Önay Doğan ‘Dijital Çağ ve Sivil Toplum, Yerel Yönetimler’ başlıklı bir konuşma yaptı. Yıldırım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde Doç. Dr. Enes Bayraklı’nın moderatörlüğünde düzenlenen söyleşi, öğrencilerden büyük ilgi gördü.

Dijital çağı anlamak söyleşilerine gençlerin yoğun ilgisi olduğunu söyleyen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “İletişim teknolojileri ciddi bir değişim içerisinde ve dünyayı cebimize sığdıran, bilgiye erişimin çok hızlı ve kolay olduğu düzene dijital çağ diyoruz. Dijital çağ, sadece iletişim tarzımızı ve bilginin akış hızını değiştirmedi. Dijital çağ, sosyal, kültürel ve politik dünyamıza da şekil veren bir hal aldı. Bizler de Yıldırım Belediyesi olarak, dijital çağın gerçeklerini aydınlatmak, bu konuda farkındalık oluşturmak ve dijital tehlikelere dikkat çekmek için bir eğitim serisini başlattık. Gençlerimizin eğitimlerimize ilgisinin fazla olması bizleri motive ediyor. Gençlerimize yönelik yaptığımız eğitimlerimizi sürdüreceğiz” dedi.

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