Gürsulular Yeşilçam şarkılarıyla nostaljiye yolculuk etti

'Musikinin Sultanları', Yeşilçam şarkılarıyla Gürsulular’a nostalji dolu anlar yaşattı.

Gürsu Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü’nce, 'Her Yer Sahne, Her Yerde Müzik' sloganıyla organize edilen konserler kapsamında gerçekleştirilen etkinlik, Gürsulular’a müziğin keyfini yaşattı. "Gürsu'nun kültür sanatla dopdolu olmasını sağlamak hedefiyle, kültür sanatın her dalında programlar gerçekleştirdiklerini ifade eden Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, "Düzenlediğimiz sokak konserleriyle ilçemizde müziğin ritmi yankılanıyor. Pandemi sürecinde hemşehrilerimizin sıkıntılı günlerine renk katmak hedefiyle başladığımız konser programlarımız, hemşehrilerimizden büyük beğeni aldı. İlçemizin kültür sanat yaşamına canlılık getirmek amacıyla gerçekleştirdiğimiz bu etkinliklerimizi, daha da zenginleştirerek, inşallah yakında hizmete açacağımız Kültür Merkezi’miz bünyesinde de düzenlemeye devam edeceğiz. Tüm hemşehrilerimizi etkinliklerimizde keyifli anlar yaşamaya bekliyoruz” dedi.

Celal Bey Millet Bahçesi’nde gerçekleştirilen konserde seslendirilen Yeşilçam şarkılarıyla duygulanan izleyiciler, nostalji ve coşku dolu anlar yaşadı.

