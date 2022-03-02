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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mudanya yoluna raylı sistem düzenlemesi

İHA

Mudanya yoluna raylı sistem düzenlemesi

Bursa’da raylı sistemi, Bursaray Emek İstasyonu’ndan Şehir Hastanesi’ne kadar uzatacak olan proje kapsamında Mudanya yolu üzerindeki çalışmalara 03 Mart Perşembe günü başlanacaktır.
Çalışma sebebiyle BursaMudanya karayolu Mudanya gidiş istikameti Emek İstasyonu’nun az ilerisinden itibaren trafiğe kapatılacaktır. Saat 11.00’da başlayacak uygulama kapsamında trafik akışı yan yola aktarılacaktır. Çalışmalar kapsamında trafik akışında oluşabilecek aksaklıkların en aza indirilebilmesi için sürücülerin, belirlenen servis yollarında trafik işaret ve işaretçilerine uymaları, mümkün oldukça çalışma bölgesi dışında alternatif yolları tercih etmeleri büyük önem taşımaktadır.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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