Kamyonetin kasasında motosikletle yolculuk

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Abdülselam UĞUR/BURSA,(DHA)BURSA´da kamyonetin kasasına yüklenen ve üzerinde sürücüsü olan motokislet cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Bursa´da seyir halindeki kamyonetin kasasında motosiklete binen kişi çevredekiler tarafından görüntülendi. Görüntüyü çeken sürücü yaptığı paylaşımda, motosiklet üzerindeki kişinin orada da sinyal verdiğini belirterek 'Valla adamı tebrik ediyorum. Adam kamyonetin arkasında giderken bile motorla sinyal veriyor. Hakikatten, takdire şayan bir davranış. Bravo' dedi. (DHA)FOTOĞRAFDHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Abdülselam UĞUR

2022-03-02 18:03:25



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