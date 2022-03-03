Bursa'da kontrolden çıkan otomobil kafeye daldı O anlar güvenlik kamerasına yansıdı

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Bursa'da kontrolden çıkan otomobil bir kafeye daldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesi Çalı Mahallesi'nde bulunan bir kafede meydana geldi. İddiaya göre, el freni çekilmeden park edilen ve kontrolden çıkan otomobil bir kafenin bahçesine daldı. O anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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