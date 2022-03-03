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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İnegöl'de yatırımlar konuşuldu

İHA

İnegöl'de yatırımlar konuşuldu

İnegöl Belediyesi mart ayı olağan meclis toplantısında 16 gündem ve bir takrir olmak üzere 17 konunun görüşülerek karar bağlandı. Belediye Başkanı Alper Taban, spordan tarıma, sanayiden yeni yatırımlara birçok konu değerlendirildi.
İnegöl Belediyesi, mart ayı olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi. Alper Taban Başkanlığında toplanan meclis, 16 gündem ve 1 takrir olmak üzere toplam 17 konuyu görüştü. Şubat ayı faaliyet sunumu ile başlayan meclis toplantısı, daha sonra imar komisyonuna havale edilecek maddeler, imar komisyonundan gelen maddeler, plan ve bütçe komisyonundan gelen maddeler ile daire müdürlüklerinden gelen maddelerin görüşülmesi ile devam etti.
Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın İnegöl’de yapacağı yatırımları anlattı
Meclis açılışında gündeme ilişkin değerlendirmeler yapan Başkan Alper Taban, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu’nun İnegöl ziyareti hakkında bilgiler verdi. Başkan Taban, “Geçtiğimiz günlerde Spor Bakanımız şehrimize geldi, belediyemizi ziyaret ettiler. Bu ziyaretleriyle birlikte şehrimizde bir gençlik merkezi kazandırılması, bu projenin de özellikle Büyükşehir ve İl standardında yapılan projelerden yapılmasıyla alakalı sözlerini aldık. Yine meclisimizde bir erkek öğrenci yurdu yapılmasıyla ilgili yer tahsisimiz söz konusuydu. Nihayetinde 500 kişilik bir erkek öğrenci yurdu yapılmasıyla ilgili sözümüzü aldık. Eski Hayvan Pazar Yerimizin içerisinde bir spor adası projemiz yapılacak. Burada da bir saha yapımıyla alakalı Bakanlığımızın desteğini almış olduk. Yine Cerrah bölgemizde var olan mevcut sahamızın da amatör maçların yapılabildiği, federasyonun öngördüğü standartlara uygun saha yapılması sözünü aldık. Stadyumumuz içerisinde bulunan atletizm pistinin de tamir ve bakımıyla ilgili bir destek kendilerinden aldık. Ben kıymetli Bakanımıza çok teşekkür ediyorum. İnşallah daire müdürlerimiz de konuların takipçisi olacak” dedi.
Çukurca’da şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mürsel Sunal ile 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Gününe de değinen Taban, “Çukurca’da güvenlik güçlerimizin düzenlediği Şehit Komando Çavuş Ersin Selimoğlu 202278 Eren Kış25 Operasyonunda silah kazası sonucu Jandarma Uzman Çavuş Mürsel Sunal şehit oldu. Şehidimizi rahmetle anıyorum. Bu ay içerisinde de 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günümüz var. Ben hem Çanakkale şehitlerimizin hem de bu ülke uğruna canını feda etmiş tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anmak istiyorum” ifadelerinde bulundu.
Ertuğrulgazi Caddesi’nde devam eden çalışmalar
Başkan Taban, gündeme dair konuşmasında Ertuğrulgazi Caddesinde devam eden düzenleme çalışmalarıyla Hamzabey OSB bölgesinde gündeme gelen yol konusu hakkında da bilgiler verdi. Taban, her iki konuyla ilgili şöyle konuştu: “Ertuğrulgazi caddesinde yapılan bir çalışma var. Burada sinyalizasyon uygulaması yapılıyor. Trafik ışıkları takıldı ancak burada tek yön uygulamalarıyla alakalı süreci tamamlayıp bir de Pazartesi pazarının ön kısmını arkadaşlarımız havanın da müsaade etmesiyle yapılacak çalışmayla genişleterek bir çalışma yapacaklar. Hamzabey OSB bölgesinde de bir çıkış yolumuz var. Bu yol vakti zamanında planlanmış eğimli ve virajlı bir yol. Hem bu yolun genişletilmesi hem de teknik olarak imkan olan alanlarda virajların kaldırılması ile ilgili bir öneri plan çalışması yapılmıştı. Bu planlama neticesinde kamulaştırma çalışmasını belediyemiz sürdürüyor. Vatandaşlarımızdan da bu yolla ilgili neden bütünü kaplanmıyor şeklinde sorular yöneltiyor. Bütünüyle kaplanmamasının sebebi ana çalışmasının bitmesini beklememiz. Kamulaştırmanın yüzde 70’i tamamlandı, yüzde 30’u da bitmek üzere. Bunu tamamladığımız an yol tamamlanmış olacak”
Tarımının sultanları yarışacak
Gündeme ilişkin değerlendirmeler sonrası meclis gündemine geçildi. Gündemin 16. Maddesinde yer alan “Tarımın Sultanları Bilgi Yarışması” ödüllerinin belirlenmesi hususunda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde yapılacak yarışmada 1’inci olan takıma 7 bin 500 lira, 2’nci olan takıma 5 bin TL ve 3’üncü olan takıma 2 bin 500 TL olmak üzere toplam 15 bin TL ödül verilmesi oy birliği ile kabul edildi.
Huzur Mahallesi pazar yeri değişiyor
Gündemin ilave maddesinde ise Zabıta Müdürlüğü’nün meclis taşıdığı Huzur Mahallesi semt pazarının yerinin değişmesi konusu görüşüldü. Huzur Mahallesi Menekşe Caddesi üzerinde kurulan açık semt pazarının bölge nüfusunun artması ve bölgede her geçen gün artan yapılaşma nedeniyle pazarın kurulduğu caddenin yetersiz kaldığı ifade edildi. Bu kapsamda söz konusu pazarın bir arka cadde olan Atatürk Caddesine taşınması hususu görüşüldü. Eski Pazar alanının 670 metre, yeni Pazar alanının ise 880 metre genişliğinde olduğu ifade edilirken, yer değişikliği oy birliği ile kabul edildi.

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