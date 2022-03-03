sattıkları her araç fidan oluyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

sattıkları her araç fidan oluyor

İHA

sattıkları her araç fidan oluyor

Koçaslanlar Motorlu Araçlar, teslim ettiği her araç için müşterileri adına TEMA Vakfı ile birlikte hazırladıkları fidan bağışı projesini hayata geçirdi.
Koçaslanlar Motorlu Araçlar, satış ve satış sonrası maksimum müşteri memnuniyetini en önemli misyonu edinerek, Bursa İnegöl’de hizmetlerine devam ediyor. Sadece tek bir fidan dikerek bile yeni bir hayatın başlangıcına katkı sağlanabileceğini vurgulayan Koçaslanlar Motorlu Araçlar Genel Müdürü Müjdat Aras, “Motorlu araçların tümü egzoz emisyonu üretir. Pek çok farklı hidrokarbon içeriğe sahip olan ve motoru çalıştırmak için kullanılan araçların yakıtları, çevreye zararlıdır. Teslim ettiğimiz her araç için bir fidan bağışı yaparak, bu zararları en aza indirmek, doğayı korumak ve karbon ayak izlerini düşürmeyi hedefliyoruz. Firma olarak öncelikli hedefimiz çevreye karşı duyarlı, bilinçli ve etkin bir şirket olmaktır. Fidan bağışı yapmak hem bireyler hem de kurumlar için geleceğe ve doğaya yatırım yapmak demektir. Gelecek nesiller için yaşadığımız yere en değerli yatırımlardan birini yapmaktayız ve sürdürmeyi hedefliyoruz. Bununla beraber müşterilerimiz ile yaptığımız mutlu ticareti ölümsüzleştirirken onları da bu değerli çevre yatırımına ortak yapmayı planlıyoruz” dedi.
Koçaslanlar Motorlu Araçlar’ın çevresine duyarlı bir şirket olduğunun ve bu gibi projelerin devam edeceğinin altını çizen Aras, “Bayimizden sıfır ve ikinci el araç alan, servisimizi kullanan filo müşterilerimize teslimat aşamasında satış danışmanlarımız ve servis danışmanlarımız tarafından Tema Vakfı ile hazırladığımız fidan sertifikasını hediye etmekteyiz. Bu sayede geleceğimiz için en büyük yatırımlardan birini yaptığımızı düşünmekteyiz. Fidan bağışı ile başlayarak önümüzdeki dönemlerde bu yatırımları çeşitli projeler ile sürdürmeyi planlıyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

AFAD Bursa İl Müdürü Mumcu: Kurtarma ve yardım faaliyetlerinin koordinasyonu önemli
YEREL HABERLER AFAD Bursa İl Müdürü Mumcu: Kurtarma ve yardım ...
İnegöl'de yatırımlar konuşuldu
YEREL HABERLER İnegöl'de yatırımlar konuşuldu
Bursa'da kontrolden çıkan otomobil kafeye daldı O anlar güvenlik kamerasına yansıdı
YEREL HABERLER Bursa'da kontrolden çıkan otomobil kafeye daldı O ...
Sağlıklı beslenme kanser tedavisini de etkiliyor
YEREL HABERLER Sağlıklı beslenme kanser tedavisini de etkiliyor
Makasla kesti, çöp kovalarını böyle çalmaya kalkıştı Bursa'da elinde demir makasla direğe bağlı olan çöp kovalarını çalan şüpheli kameralara yakalandı
YEREL HABERLER Makasla kesti, çöp kovalarını böyle çalmaya ...
(Özel) Bu yıl bu sebze eken üreticinin yüzü güldü Brüksel lahanası üreticinin yüzünü güldürdü
YEREL HABERLER (Özel) Bu yıl bu sebze eken üreticinin yüzü ...
Prof. Dr. Emin Balkan'dan BALKANTÜRKSİAD'a ziyaret
YEREL HABERLER Prof. Dr. Emin Balkan'dan BALKANTÜRKSİAD'a ziyaret
Kamyonetin kasasında motosikletle yolculuk
YEREL HABERLER Kamyonetin kasasında motosikletle yolculuk
Teknoloji bağımlılığına 'insan kapanı' ile dikkat çektiler
YEREL HABERLER Teknoloji bağımlılığına 'insan kapanı' ile dikkat ...
1915 Çanakkale Köprüsü'ne yerleştirilecek top mermisi figürleri yola çıktı
YEREL HABERLER 1915 Çanakkale Köprüsü'ne yerleştirilecek top mermisi ...
Mudanya yoluna raylı sistem düzenlemesi
YEREL HABERLER Mudanya yoluna raylı sistem düzenlemesi
Gürsulular Yeşilçam şarkılarıyla nostaljiye yolculuk etti
YEREL HABERLER Gürsulular Yeşilçam şarkılarıyla nostaljiye yolculuk ...
Şehrin silüetini bozan binanın son katı kamulaştırıldı Şehrin silüetini koruyacak yıkım
YEREL HABERLER Şehrin silüetini bozan binanın son katı ...
Yıldırım'da dijital çağı anlamak seminerleri devam ediyor
YEREL HABERLER Yıldırım'da dijital çağı anlamak seminerleri devam ...
Yıldırım'da kalite ödüllendirildi
YEREL HABERLER Yıldırım'da kalite ödüllendirildi
Tezhip ve minyatür sergisi beğeniye sunuldu
YEREL HABERLER Tezhip ve minyatür sergisi beğeniye sunuldu
Bursa Şehir Hastanesi ufukta göründü
YEREL HABERLER Bursa Şehir Hastanesi ufukta göründü
Öğrenciler 40 dakika hareketsiz durarak mesaj verdiler
YEREL HABERLER Öğrenciler 40 dakika hareketsiz durarak mesaj ...
Doktor kontrolüne gitti, 6 gündür kayıp
YEREL HABERLER Doktor kontrolüne gitti, 6 gündür kayıp
Kestel Belediyesi’nden hayvan üreticisine büyük destek
YEREL HABERLER Kestel Belediyesi’nden hayvan üreticisine büyük ...
Bursa'da hurda deposunda patlama: 3 yaralı (2)
YEREL HABERLER Bursa'da hurda deposunda patlama: 3 yaralı (2)
Gemlik Belediyesi itirazı Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü’ne taşıdı
YEREL HABERLER Gemlik Belediyesi itirazı Çevre Şehircilik İl ...
Belediyeden sınava hazırlanan öğrencilere destek
YEREL HABERLER Belediyeden sınava hazırlanan öğrencilere destek
İnsanlığın miracı: Kudüs
YEREL HABERLER İnsanlığın miracı: Kudüs

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.