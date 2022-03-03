Osmangazi’de çocuklar tiyatroyla eğlendi

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Osmangazi Belediyesi, ‘Sinco Akıllı Sincap’ adlı tiyatro oyununa ev sahipliği yaparak yüzlerce çocuğun yüzünü gülümsetti.

Bursa Devlet Tiyatrosu işbirliğinde Kamil Atliman’ın yazdığı ve Mine Çerçi’nin yönettiği çocuk oyunu, Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nde sahnelendi. Evsiz kalan akıllı sincap Sinco’nun orman kıyısındaki bir eve girmesi sonucu yaşadığı olayların anlatıldığı oyuna toplam 250 öğrenci katılım gösterdi. Yaklaşık 40 dakika süren tiyatro oyununda çocuklar doyasıya eğlendi.

Geleceğin teminatı olan çocuk ve gençler için çeşitli etkinlikler düzenlediklerini söyleyen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, 28 Mart Pazartesi günü ‘Tıngır Mıngır Ülke’ oyununun gerçekleşeceğini de müjdeledi.

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