Bursaspor’da tempo arttı Yeşil-beyazlı takım Boluspor maçının taktiğini çalıştı

Spor Toto 1. Lig’in 28. haftasında pazar günü deplasmanda Boluspor’la karşılaşacak olan Bursaspor’da hazırlıklar devam ediyor. Yeşilbeyazlı takım bugün taktik idman yaptı.
Spor Toto 1. Lig’in 28. haftasında deplasmanda Boluspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, sabah saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Nejat Biyediç Sahası'nda yaptığı antrenman ile bu maçın hazırlıklarına devam etti. Teknik Direktör Tamer Tuna gözetimindeki idman 1 saat 10 dakika sürdü. Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman 5'e 2 pas pres çalışmasıyla devam etti. Yeşilbeyazlılar son bölümde taktik çalıştı.
Bursaspor yarın sabah saatlerinde yapacağı antrenman ile çalışmalarını sürdürecek.
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