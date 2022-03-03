İnegöl Belediyesi oryantiring takımı dünya şampiyonlarıyla mücadele etti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İnegöl Belediyesi oryantiring takımı dünya şampiyonlarıyla mücadele etti

İHA

İnegöl Belediyesi oryantiring takımı dünya şampiyonlarıyla mücadele etti

İnegöl Belediyesi Oryantiring Takımı, Antalya’da yapılan ve aynı zamanda dünya sıralamasına da etki eden Uluslararası Oryantiring Yarışlarında Dünya Şampiyonlarıyla koştu.
İnegöl Belediyesi Oryantiring Takımı, 2527 Şubat 2022 tarihlerinde Antalya’da gerçekleştirilen ve aynı zamanda Dünya sıralamasına da puan veren 17 ülkeden 440 yabancı olmak üzere toplam 557 sporcunun katılım sağladığı Uluslararası Oryantiring Yarışlarına katıldı. Turuncu Lacivertli sporcular, Dünya Şampiyonlarıyla koştukları yarışmada hem önemli tecrübeler edindiler hem de dereceler elde ettiler.
Yarışmaların 3’üncü gününde 14 yaş kategorisinde Nehir Karakoçak 2’ncilik madalyasını kazandı. 16 yaş kategorisinde Aleyna Minden 2’nci olurken, Azra Coşkun 3’üncülük madalyasını göğüsledi. 20 yaş kategorisinde ise Semanur Özdemir 2’ncilik elde etti. 14 yaş erkekler kategorisinde de Hamza Turna 2’nci oldu. Genel toplamda da Hamza Turna 3’üncülük madalyasıyla yarışmayı tamamlamayı başardı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İnegöl Belediyesi TEKNOFEST 2022’ye 10 proje ile başvurdu
YEREL HABERLER İnegöl Belediyesi TEKNOFEST 2022’ye 10 proje ile ...
BEBKA’dan kalkınmaya gençlik aşısı
YEREL HABERLER BEBKA’dan kalkınmaya gençlik aşısı
Bursaspor’da tempo arttı Yeşil-beyazlı takım Boluspor maçının taktiğini çalıştı
YEREL HABERLER Bursaspor’da tempo arttı Yeşil-beyazlı takım Boluspor ...
Gemlikli sporcular Çanakkale’den madalya ile döndü
YEREL HABERLER Gemlikli sporcular Çanakkale’den madalya ile döndü
İklim temalı resim yarışması sonuçlandı
YEREL HABERLER İklim temalı resim yarışması sonuçlandı
Otomobil, TIR'a çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil, TIR'a çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
Osmangazi’de çocuklar tiyatroyla eğlendi
YEREL HABERLER Osmangazi’de çocuklar tiyatroyla eğlendi
Osmangazi’den eğitime arsa desteği Okul yapımı için 12 dönüm arsa bağışı
YEREL HABERLER Osmangazi’den eğitime arsa desteği Okul yapımı için ...
Kayganlaşan otoyolda feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı
YEREL HABERLER Kayganlaşan otoyolda feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı
Bursa'da otomobil kamyona arkadan çarptı, yaşlı adam ağır yaralandı
YEREL HABERLER Bursa'da otomobil kamyona arkadan çarptı, yaşlı adam ...
Erdoğan Yıldırım: 'İnşaat sektöründe 2022 yılı itibariyle büyük bir çıkış bekliyoruz'
YEREL HABERLER Erdoğan Yıldırım: 'İnşaat sektöründe 2022 yılı ...
Kamyona çarptı, otomobilde sıkışıp ağır yaralandı
YEREL HABERLER Kamyona çarptı, otomobilde sıkışıp ağır yaralandı
Murat Kaçar’ın Avrupa ikinciliği gururlandırdı
YEREL HABERLER Murat Kaçar’ın Avrupa ikinciliği gururlandırdı
Büyükşehir’den eğitimde yapay zeka hamlesi
YEREL HABERLER Büyükşehir’den eğitimde yapay zeka hamlesi
"O eşimi öldürdü yanında ben de öldüm" Yaşlı kadının ölümüne, eşinin yaralanmasına sebep olan 307 promil alkollü sürücü hakim karşısına çıktı Eşini kazada kaybeden kendisi de yaralanan yaşlı adam, 307 promil alkollü sürücünün en ağır cezayı almasını istedi
YEREL HABERLER "O eşimi öldürdü yanında ben de öldüm" Yaşlı kadının ...
Yıldırım: “İnşaat sektöründe 2022 yılı itibariyle büyük bir çıkış bekliyoruz”
YEREL HABERLER Yıldırım: “İnşaat sektöründe 2022 yılı itibariyle ...
Kadın korosu, kostümlerini diktikleri 5 ülkenin şarkılarıyla sahne alacak
YEREL HABERLER Kadın korosu, kostümlerini diktikleri 5 ülkenin ...
Bursa'da devasa metro inşaatı 600 bin kişiye bire bir duyuruldu Emek-Şehir Hastanesi metro inşaatı için Mudanya Yolu'ndaki çalışmalar için 600 bin kişi bire bir bilgilendirildi Bursa Büyükşehir Belediyesi Mudanya Yolu'ndaki metro inşaatı ile ilgili Bursalıları çeşitli platformlardan bilgilendirdi
YEREL HABERLER Bursa'da devasa metro inşaatı 600 bin kişiye bire bir ...
BUÜ, yeşil alan kapasitesiyle dünyanın en iyi 50 üniversitesi arasında
YEREL HABERLER BUÜ, yeşil alan kapasitesiyle dünyanın en iyi 50 ...
Bursa TB Online Akademi’de Çay 5.0 söyleşilerinin konuğu TOBB Borsalar Müdürü Yiğit Ateş oldu
YEREL HABERLER Bursa TB Online Akademi’de Çay 5.0 söyleşilerinin ...
AFAD Bursa İl Müdürü Mumcu: Kurtarma ve yardım faaliyetlerinin koordinasyonu önemli
YEREL HABERLER AFAD Bursa İl Müdürü Mumcu: Kurtarma ve yardım ...
sattıkları her araç fidan oluyor
YEREL HABERLER sattıkları her araç fidan oluyor
İnegöl'de yatırımlar konuşuldu
YEREL HABERLER İnegöl'de yatırımlar konuşuldu
Bursa'da kontrolden çıkan otomobil kafeye daldı O anlar güvenlik kamerasına yansıdı
YEREL HABERLER Bursa'da kontrolden çıkan otomobil kafeye daldı O ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.