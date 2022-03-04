Alkollü sürücüsü direğe çarptı: 2 yaralı

Bursa'da alkollü sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil direğe çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Kestel ilçesi eski İnegöl yolu üzeri Gözede kavşağında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Özkan E. idaresindeki 34 DCP 93 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle beton direk devrilirken, araç 50 metre ileride ancak durabildi. Kazayı gören sürücüler durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücü Özkan E. ve yanında bulunan Tuğba Ö. ambulansla Kestel Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu, sürücünün ise 93 promil alkollü olduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri kaza yapan aracı çekici yardımıyla yoldan kaldırarak trafiği yeniden açtı.

Öte yandan çarpmanın şiddetiyle otomobilin motoru yerinden çıktığı görüldü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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