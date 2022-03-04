Kazada yaralanan bisikletliyi polis sakinleştirdi



Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA´da, bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan Yusuf Aydın (65), otomobilin çarpması sonucu düşerek yaralandı. Olay yerine gelen polis, kazanın şokunu yaşadığı belirlenen Aydın'a sağlık ekibi gelinceye kadar yanında durarak, "Hareket etme, yerinden kalkma 112 ekipleri geliyor" diyerek sakinleştirmeye çalıştı.

Kaza, saat 22.45 sıralarında İnegöl ilçesi, Sinanbey Mahallesi, Ahmet Akyollu Caddesi´nde meydana geldi. Serdar Koçak (30) yönetimindeki 16 AC 0256 plakalı otomobil, bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan Yusuf Aydın´a çarptı. Çarpışmanın etkisiyle savrularak asfalt zemine düşen bisiklet sürücüsü Aydın, yaralandı. Otomobil sürücüsü Serdar Koçak´ın durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

POLİS EKİPLERİ YARALIYI SAKİNLEŞTİRDİ

Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri olası başka bir kaza ihtimaline karşı çevrede güvenlik önlemi aldı. Olay yerinde çalışma yapan bir polis memıuru ise kazanın şokunu yaşadığı belirlenen ve ayağa kalkıp bisikletine binmeye çalışan Yusuf Aydın´a yardımcı oldu. Aydın'ı hareket etmemesi konusunda uyaran polis memuru, "Hareket etme. Yerinden kalkma. 112 ekipleri geliyor" diyerek sakinleştirmeye çalıştı. Ardından sonra olay yerine gelen sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Aydın, İnegöl Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Yusuf Aydın´ın sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. (DHA) DHA-Politika Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2022-03-04 01:14:01



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